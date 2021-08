USA zhabali tanker: Majiteľ tajne vozil ropu do KĽDR, teraz ho chce FBI

Sudca federálneho súdu v New Yorku vydal rozsudok o prepadnutí veci, ktorý oprávňuje Spojené štáty prevziať vlastníctvo tankera M/T Courageous, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Kambodži. Majiteľom tankera s kapacitou 2734 ton ropy je singapurský občan Kwek Kee Seng, ktorý je zatiaľ na slobode.

"Kwek a jeho komplici boli zapojení do rozsiahleho plánu, ktorého cieľom bolo obchádzať sankcie USA a OSN používaním plavidiel pod ich kontrolou na tajnú prepravu paliva do Severnej Kórey," uvádza sa vo vyhlásení súdu.

Zabavený tanker od augusta do decembra 2019 v rozpore s predpismi nepodával informácie o svojom pohybe. Podľa USA v tom čase prevážal ropu do KĽDR. Dokazujú to satelitné snímky, podľa ktorých Courageous preložil na inú loď patriacu KĽDR ropu spolu za 1,5 milióna dolárov.

Kwek Kee Seng, a Singaporean national, is wanted by the #FBI for allegedly conspiring to violate the Int'l Emergency Economic Powers Act by doing business with, & providing sanctioned services to, North Korea, enabling their nuclear proliferation programs: https://t.co/ZeYXWh0zZV pic.twitter.com/jdziNyxuKR — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) April 23, 2021

Kwek bol obvinený zo sprisahania s cieľom vyhnúť sa ekonomickým sankciám voči Severnej Kórei a z prania špinavých peňazí.

Vzťahy medzi USA a KĽDR sú dlhodobo napäté, pričom severokórejský minister zahraničných vecí v júni vylúčil akékoľvek rozhovory so Spojenými štátmi s tým, že takýto dialóg "nás nikam nedostane". Rokovania medzi týmito dvoma krajinami boli zastavené pre medzinárodné sankcie uvalené na Severnú Kóreu, vyzbrojenú jadrovými zbraňami a pre to, čoho by sa mala krajina vzdať výmenou za ich zrušenie.