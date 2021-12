Čína hlási tragickú lodnú haváriu: Evidujú niekoľko mŕtvych i nezvestných

Píše o tom agentúra DPA s odvolaním sa na spravodajstvo čínskeho štátneho televízneho kanála CGTN. Podľa tohto zdroja sa na palube lode v čase havárie v morských vodách pri Šantunskom polostrove nachádzalo dovedna 14 ľudí.

Three people were killed when a cargo vessel carrying 14 sank on Sunday morning in waters off Yantai City in east China's Shandong Province.



Rescue operations are still ongoing as eight remain unaccounted for. pic.twitter.com/HrxlPm8bol