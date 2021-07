Obávali sa Talibanu, teraz sú už v Spojených štátoch: Do USA priletelo prvé lietadlo s Afgancami

Na palube dopravného lietadla sa podľa spomínaného dokumentu nachádzalo 221 Afgancov vrátane 57 detí a 15 dojčiat. Evakuovaných Afgancov a afganských tlmočníkov sprevádzajú aj členovia ich rodín. Predpokladá sa, že Afganci teraz niekoľko dní ostanú na vojenskej základni Fort Lee vo Virgínii.

Do USA by mali neskôr lietadlami doraziť ďalší Afganci, ktorí spolupracovali s americkou armádou a proces vydanie ich víz sa už posunul – prešli bezpečnostnou prehliadkou a získali povolenie. Evakuačné lety, ktorých cieľom je presídlenie bývalých tlmočníkov a ďalších Afgancov, ktorí spolupracovali s Američanmi, podľa AP podčiarkuje neistotu Spojených štátov týkajúcu sa afganskej vlády a vojenskej budúcnosti krajiny po tom, keď poslední americkí vojaci opustia Afganistan, píše AP. Odsun amerických jednotiek by sa pritom mal zavŕšiť 31. augusta tohto roka.

Ozbrojenci hnutia Taliban, ktoré v súčasnosti ovláda čoraz väčšie – predovšetkým vidiecke – oblasti Afganistanu, už zabili tisíce Afgancov spolupracujúcich so zahraničnými silami. Islamistickí talibovia však nedávno vyhlásili, že títo Afganci sa po odchode amerických síl nemusia ničoho obávať, ak svoje činy oľutujú.

Afgancom pomôže aj Česko

Česká vláda v piatok schválila materiál o pomoci afganským tlmočníkom, ktorí počas uplynulých dvadsiatich rokov pomáhali v krajine českej armáde. Dostať by mali finančnú pomoc, prípadne aj azyl. O schválení informovalo české ministerstvo obrany, píše spravodajský server Novinky.cz.

Afganským tlmočníkom hrozí po odchode amerických a spojeneckých vojsk v prípade ovládnutie krajiny Talibanom reálne nebezpečenstvo, poznamenávajú Novinky. "Sme si vedomí, kto našim vojakom v Afganistane pomáhal, a v tom kontexte sme schválili materiál, ktorý podporí a nejako odmení ľudí, ktorí nám pomáhali. Čo sa týka azylu, tam je normálne rovnaký režim pre všetkých," povedal premiér Andrej Babiš.

Nespresnil, koľkých ľudí sa pomoc bude týkať a kedy ju môžu očakávať, keďže materiál je v dôvernom režime. Pomoc však podľa neho príde "čo najskôr". Podľa skorších informácií denníka Právo by sa pomoc mala týkať asi tridsiatich Afgancov a ich rodín.

"Služby afganských spolupracovníkov pre nás boli vždy dôležité, a preto sme im už v minulosti pomáhali. Na základe týchto skúseností sme pripravili nový program pomoci špecifický pre aktuálnu situáciu po stiahnutí koaličných síl z krajiny," vysvetlil minister obrany Lubomír Metnar. Cieľom Českej republiky je umožniť tlmočníkom a ich rodinám bezpečný a kvalitný život a dôstojné sociálne podmienky, dodal v tlačovej správe zverejnenej na oficiálnom webe ministerstva. Podobný program, ktorý schválila v piatok česká vláda, majú v niekoľkých ďalších členských krajinách NATO, podotkol server Novinky.cz.