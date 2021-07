KORONAVÍRUS sa v Grécku rýchlo šíri: Najviac infikovaných je medzi obyvateľmi v tomto veku

Poslanci gréckeho parlamentu vo štvrtok schválili pozmeňujúci návrh v súvislosti s povinným očkovaním zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v domovoch dôchodcov, pripomína Ekathimerini.com. Členka komisie expertov výboru gréckeho ministerstva zdravotníctva Vana Papaevangeluová upozornila, že percento infekcií u dospelých obyvateľov vo veku 40 rokov počas uplynulého týždňa výrazne vzrástlo a tvorí takmer 30 percent nových prípadov nákazy koronavírusom.

V týždni od 12. do 18. júla zaznamenali v Grécku dovedna 3163 prípadov nákazy vo vekovej kategórii od 40 do 60 rokov. Ide o 75-percentný nárast v tejto vekovej skupine v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, uvádza server. Tento nárast ide podľa Papaevangeluovej ruka v ruke so stúpaním počtu hospitalizácií, ktoré po niekoľkých týždňoch prekročili tisícku. Ak bude tento trend pokračovať, povedie k opätovnému vytvoreniu tlaku na grécky zdravotnícky systém, upozornila.

Papaevangeluová tiež zdôraznila, že 99 percent pacientov s ochorením COVID-19 napojených na umelú pľúcnu ventiláciu tvoria nezaočkovaní alebo len čiastočne zaočkovaní obyvatelia. "Len 42 zo 4600 pacientov, ktorí boli v období od februára do minulého týždňa hospitalizovaní a napojení na pľúcnu ventiláciu, je očkovaných," spresnila. Grécko doposiaľ zaznamenalo 469.042 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom a 12.875 úmrtí.