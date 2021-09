KORONAVÍRUS Grécko ponúklo suspendovaným zdravotníkom druhú šancu na očkovanie

V Grécku zo zamestnania dočasne prepustili zhruba 6000 zdravotníkov pracujúcich v prvej línii, ktorí nedodržali termín dať sa zaočkovať do 1. septembra aspoň jednou dávkou vakcíny proti koronavírusu, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na vládne zdroje. Stovky zdravotníkov vyšli vo štvrtok do ulíc metropoly Atény i ďalších gréckych miest, aby už druhýkrát za uplynulý necelý mesiac vyjadrili svoj nesúhlas s novým opatrením.

Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Predstavitelia odborov pre nemocničný personál varovali, že suspendovaných môže byť až 10.000 zdravotníckych pracovníkov. Viedlo by to k pozastaveniu operácií v gréckych nemocniciach, ktoré aj bez toho bojujú s nedostatkom zamestnancov, a to navyše v čase, keď bude počet infekcií stúpať. "Tak ťažko sme pracovali počas pandémie, a toto sme za to dostali," uviedla jedna z protestujúcich, ktorá pracovala v aténskej nemocnici ako pôrodná asistentka až do svojho prepustenia 1. septembra.

Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Grécka vláda vo štvrtok uviedla, že legislatíva bude zmenená a doplnená tak, aby umožnila týmto zdravotníkom okamžitý návrat do zamestnania, pokiaľ v nasledujúcich dňoch prijmú prvú dávku vakcíny. Kľúčovou podmienkou však je, aby očkovanie plne ukončili. Potvrdil to vo štvrtok grécky minister zdravotníctva Atanasios Plevris. V súčasnosti je plne zaočkovaných zhruba 53 percent obyvateľstva Grécka. Úrady dúfajú, ich do jesene bude 70 percent, píše Ekathimerini.com.