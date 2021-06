Súťaž o najhoršie školské záchody v Rusku: Je to totálny MASAKER! Hnus, kam musia chodiť žiaci

MOSKVA - Britská značka čistiacich prostriedkov Domestos vyhlásila súťaž o najhoršie školské toalety v Rusku a už našla aj jej víťazov. Po tom, čo boli zverejnené desiatky odpudivých fotografií, sa rozpútala naprieč krajinou kritika hrozného stavu toaliet. A v tomto prípade je naozaj oprávnená. To, čo je vidno na záberoch, nepatrí už dávno do 21. storočia.

Slováci majú tiež neblahé skúsenosti s verejnými WC v mestách či záchodmi v zdravotníckych zariadeniach, do ktorých sa štítia aj vojsť. Aby však takýto pocit zažívali aj žiaci a študenti v školách, to je ešte silnejšia káva. Fotografie zapojené do súťaže v Rusku dokazujú, že do niektorých končín moderné výdobytky ešte stále nedorazili, o hygiene ani nehovoriac.

Polorozpadnuté špinavé priestory skôr vzbudzujú dojem, že ide o vybývané budovy z čias Sovietskeho zväzu, ktoré okupujú už jedine bezdomovci či squateri. Prípadne, že ide o priestory, v ktorých sa má natáčať horor. V mnohých školách nemajú ani pisoáre či toalety, ale iba tzv. turecké záchody. Na súkromie treba zabudnúť.

Možno aspoň trochu pomôže to, že všetky zúčastnené a vybrané školy, dostanú zásobu čistiacich prostriedkov na rok. Bolo by dobré, keby ju naozaj využili.

A toto sú šiesti "šťastní" víťazi, ktorí získali opravu toaliet!

1. Škola č. 1 v meste Gus-Chrustalny vo Vladimirskej oblasti (1233 hlasov)

Zdroj: Domestos

2. Lýceum č. 44 v meste Čeboksary v Čuvašskej republike (1185 hlasov)

Zdroj: Domestos

3. Škola č. 19 v meste Meždurečensk v Kemerovskej oblasti (980 hlasov)

Zdroj: Domestos

4. Vidiecka škola v dedine Jelizavetinskaja v Rostovskej oblasti (880 hlasov)

Zdroj: Domestos

5. Škola č. 103 v meset Volgograd vo Volgogradskej oblasti (602 hlasov)

Zdroj: Domestos

6. Škola č. 6 v meste Neftekamsk v Baškirskej republike (510 hlasov)

Zdroj: Domestos

Ďalšie do súťaže zapojené školy by si však zrenovovanie priestorov zaslúžili možno ešte viac, hoci nevyhrali. Niektoré zábery sú naozaj obludné.

Zdroj: Domestos

Zdroj: Domestos

Zdroj: Domestos

Zdroj: Domestos

Zdroj: Domestos

Zdroj: Domestos

Zdroj: Domestos

Zdroj: Domestos

Zdroj: Domestos

Zdroj: Domestos

Zdroj: Domestos

Zdroj: Domestos