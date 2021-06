VIDEO Neuveriteľný príbeh: Muž vyše 40 rokov nevedel, že existujú ženy

QUANG NGAI - Muž menom Ho Van Langa sa podelil s neuveriteľným príbehom o tom, ako netušil o existencii žien. Spoločne so svojím otcom a bratom žil totiž viac ako štyridsať rokov v džungli, kde boli úplne izolovaní od ľudí. Muž sa dnes úspešne adaptuje na civilizovaný spôsob života, hoci stále nepozná základný rozdiel medzi pohlaviami.

Štyridsaťdeväťročný Ho Van žije so svojím otcom Ho Van Thanhom v malej vietnamskej dedine. Pred ôsmimi rokmi však ešte stále žili v izolácii džungle. Lang, jeho brat Tri a ich otec utiekli od civilizácie počas vojny vo Vietname v roku 1972, po tom, čo americká bomba zabila otcovu manželku a ďalších dvoch súrodencov. Dodnes má Langov otec silnú fóbiu z návratu, pretože neverí, že sa vojna skutočne skončila. Stále dúfa, že sa jedného dňa vráti do džungle.

Lang prežil prevažnú časť svojho života v pralese v provincii Quang Ngai. Zvykol loviť akýmikoľvek potrebnými prostriedkami. Pochopiteľne sa zmenili aj jeho stravovacie návyky. Jedol ovocie, med, opice, hady, jašterice, žaby či iné stvorenia. Podľa vlastných slov obľuboval najmä hlavu potkana. Na otázku, či vie, čo je žena, povedal, že jeho otec mu to nikdy nevysvetlil, ale odvtedy ich videl v dedine. Keď ešte žili v džungli, videl iba päť ľudí. Pri každej príležitosti utiekli a skryli sa pred nimi. "Vždy unikli, keď z diaľky zbadali ľudí," povedal Alvaro Cerezo, ktorý rodinu vypátral ešte v roku 2015.

Nedostatok sociálnych zručností bol pre Ho Vana jednou z väčších prekážok, ktorú musel prekonať. "Prekvapivé je najmä to, že dnes, napriek tomu, že už dokáže rozlišovať medzi mužmi a ženami, stále nepozná podstatný rozdiel medzi nimi. Môžem potvrdiť, že Lang nikdy nepociťoval ani minimálnu sexuálnu túžbu a jeho reprodukčný inštinkt sa nikdy nepreukázal," hovorí Cerezo.

Zdroj: profimedia.sk

Tri opísal svojho brata ako dieťa v tele človeka, pretože nechápe veľa základných sociálnych konceptov. "Strávil celý život v džungli. Keby som požiadal Langa, aby niekoho zbil, urobil by to. Nepozná rozdiel medzi dobrým a zlým. Lang je len dieťa. On nič nevie. Väčšina ľudí vie, čo je v živote dobré alebo zlé, ale môj brat nie," vysvetľuje. Hoci bol Ho Vanov prvý rok v civilizácii kvôli rôznym baktériám a chorobám ťažký, dnes sa úspešne snaží zvyknúť na civilizovaný život. "Je pravdepodobne tým najrozkošnejším človekom, akého som v živote stretol, len nevie, čo je dobré alebo zlé," dodal Cerezo.