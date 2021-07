Britský najvyšší súd umožnil USA odvolať sa proti odmietnutiu vydať Assangea

Najvyšší súd oznámil, že odvolanie bude predmetom pojednávania, ktorého termín zatiaľ nevytýčil. V januári 2021 sudkyňa okresného britského súdu Vanessa Baraitserová zamietla vydanie Assangea do USA zo zdravotných dôvodov. Uviedla, že Assange trpí psychickými problémami, ktoré by sa vo väzení v USA mohli zhoršiť a vyústiť až do pokusu o samovraždu. Súd však zároveň neumožnil jeho prepustenie na kauciu. Nariadil, že Assange, ktorému v USA hrozí až 175 rokov väzenia, musí zostať v britskom väzení počas prípadného odvolania zo strany USA, pretože "má motiváciu utiecť", ak by sa dostal na slobodu, dodala AP.

Britská polícia zatkla Assangea v apríli 2019 na ekvádorskej ambasáde v Londýne, kam sa uchýlil zo strachu pred vydaním do Spojených štátov. Policajti zasiahli hneď po tom, ako mu Ekvádor zrušil štatút žiadateľa o azyl, a ukončili tak jeho sedemročný pobyt na tomto veľvyslanectve.

Tento 50-ročný Austrálčan je v Spojených štátoch hľadaný za to, že v roku 2010 prostredníctvom platformy WikiLeaks zverejnil 500.000 tajných dokumentov, ktoré obsahovali podrobnosti o vojenských operáciách v Afganistane a Iraku.