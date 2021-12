Súd zrušil rozhodnutie blokujúce vydanie Juliana Assangea do USA: Hrozí mu doživotné väzenie

LONDÝN - Britský odvolací súd v Londýne zrušil v piatok rozhodnutie nižšieho súdu blokujúce vydanie zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea do USA, kde mu hrozí doživotné väzenie. Informovala o tom britská verejnoprávna stanica BBC.

Tento verdikt však neznamená, že britské úrady Assangea bezprostredne vydajú do USA, poznamenáva AP s tým, že Assange sa voči rozhodnutiu pravdepodobne opäť odvolá. Piatkový verdikt Vrchného súdu v Londýne však podľa BBC napriek tomu predstavuje krok smerom k prípadnej extradícii. Konečné slovo vo veci bude mať britská ministerka vnútra Priti Patelová. Známy austrálsky whistleblower čelí v Spojených štátoch 18 obvineniam zo špionáže a sprisahania s cieľom preniknúť do počítačových systémov americkej vlády. V prípade usvedčenia mu hrozí až 175 rokov väzenia.

Súd nižšej inštancie v januári tohto roka jeho vydanie zamietol pre obavy o jeho duševné zdravie, respektíve predpoklad, že v prípade extradície by mohol Assange spáchať samovraždu. Odvolací súd však nakoniec dospel k záveru, že ubezpečenia americkej vlády v súvislosti so zaobchádzaním s Assangeom v prípade jeho vydania sú dostatočné a riešia spomínané obavy nižšieho súdu. Assange až do ukončenia celého procesu zostáva vo väzbe.

Assangea zatkli v Británii v roku 2019 po tom, ako ho uznali za vinného z nedodržania podmienok prepustenia na kauciu po jeho násilnom vyvlečení z ekvádorského veľvyslanectva v Londýne. Tam sa zdržiaval sedem rokov s cieľom vyhnúť sa vydaniu do Švédska a USA.