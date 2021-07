Líbya potvrdila, že jej pobrežná stráž strieľala na loď s migrantmi

KÁHIRA - Líbyjské vojenské námorníctvo oznámilo, že líbyjská pobrežná stráž vypálila varovné výstrely na loď s migrantmi, ktorú prenasledovala v Stredozemnom mori. Stráž chcela lodi zabrániť v plavbe do Európy, informovala v piatok agentúra AP.

Líbyjské vojenské námorníctvo vo vyhlásení zo štvrtkového večera uviedlo, že odsudzuje "akékoľvek násilné činy, ktoré sú porušením miestnych a medzinárodných štandardov a zákonov". Námorníctvo takisto uviedlo, že voči zodpovedným osobám podnikne kroky. Plavidlo líbyjskej pobrežnej stráže podľa námorníctva počas prenasledovania ohrozilo životy migrantov.

Nemecká mimovládna organizácia Sea-Watch vo štvrtok zverejnila videozáznam zhotovený z lietadla, na ktorom líbyjská pobrežná stráž v okolí ostrova Malta prenasleduje drevený čln s malým motorom, na ktorého palube sú najmenej dve desiatky osôb. Muži v uniformách z paluby líbyjskej lode smerom k člnu vypálili najmenej dva výstrely, ktoré dopadli do vody.

Európska únia poskytuje výcvik, vybavenie a podporu líbyjskej pobrežnej stráži s cieľom pomôcť jej zachytávať osoby, ktoré sa pokúšajú dostať sa do Európy cez Stredozemné more, pripomína AP. Najmenej 723 osôb prišlo počas tohto roka pri takýchto pokusoch o život alebo je nezvestných. Líbyjská pobrežná stráž od začiatku roka do 26. júna zadržala takmer 15.000 osôb vrátane žien a detí.