VIDEO Češka nechala motor auta bežať na ulici desať hodín: Len to nehovorte manželovi, prosila policajtov!

PRAHA - Nechať rozsvietené svetlá na aute, či stiahnuté okienko a odísť, nie je nič extrémne výnimočné, ale aby vodič zabudol vypnúť motor a odišiel do práce, to sa až tak často nestáva. Vďaka kurióznemu prípadu z Prahy je však dokázané, že napríklad taká Škoda Fabia je schopná vydržať naštartovaná až desať hodín a to aj bez toho, aby ju niekto ukradol.

"O spoľahlivosti svojho vozidla sa presvedčila vodička, ktorá ho ráno o ôsmej zaparkovala blízkosti zastávky metra Hloubětín. S hlavou plnou myšlienok na nový pracovný deň potom odišla na metro. Predtým ale akosi zabudla vypnúť zapaľovanie a vozidlo uzamknúť," uviedla v stredu mestská polícia v Prahe na svojej facebookovej stránke.

Zdroj: FB/Mestská polícia Praha

Keď motor auta stále rachotil ešte aj po 17. hodine, miestnemu mužovi to už nedalo a zavolal na linku mestskej polície. Tá zistila meno majiteľky aj jej telefónne čislo a kontaktovala ju. "Hlavne to nehovorte manželovi! Ten o mne stále tvrdí, ako som hrozne roztržitá!"," prosila strážnikov zábudlivá vodička. Nakoniec sa to však aj tak dozvedel a vyzerá to tak, že aspoň pred políciou to uhral na džentlmena.

Zdroj: FB/Mestská polícia Praha

Práve on si totiž auto krátko pred 18.00 h. prebral a jeho slová svedčia o tom, že si našťastie zachoval správny nadhľad. "Že je manželka roztržitá, to už viem dávno. Že až takto, je pre mňa novinkou. Rovnako ju mám rád. A tiež som rád, že nám s autom nikto neodišiel," okomentoval netradičnú situáciu. Snáď aj následná domáca konverzácia medzi manželmi prebehla v podobnom pokojnom duchu.