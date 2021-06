MIMORIADNE Incident na Kryme: Ruská loď mala vypáliť varovné strely na britský torpédoborec

Rusko podľa portálu BBC uviedlo, že k incidentu došlo neďaleko Mysu Fiolent na juhu Krymu. Torpédoborec HMS Defender priplával asi tri kilometre hlboko do ruských výsostných vôd a bol vopred varovaný pred použitím zbraní v prípade porušenia hranice. Na varovanie však plavidlo nedbalo, napísal TASS. O 11.52 h. (10.52 h. SELČ) vplávalo do ruských vôd, a tak "o 12.06 h. a o 12.08 h. pohraničná strážna loď výstražne vystrelila" a "o 12.19 h. lietadlo Su-24M vykonalo výstražné bombardovanie" štyrmi 1/4-tonovými bombami zhodenými v smere ďalšej plavby britského plavidla. O štyri minúty neskôr loď opustila ruské teritoriálne vody, tvrdí ruské ministerstvo, ktoré si predvolalo britského vojenského atašé v Moskve.

Zdroj: profimedia.sk

Briti vyjadrenia Ruska popreli

Britské ministerstvo obrany však uviedlo, že „na HMS Defender neboli vypálené žiadne varovné výstrely“. Dodalo, že loď sa plavila v ukrajinských vodách. „Loď kráľovského námorníctva iba plávala cez ukrajinské teritoriálne vody v súlade s medzinárodným právom,“ informovalo ministerstvo.

Podľa Britov Rusi iba vykonávali delostrelecké cvičenie v Čiernom mori, pred čím aj vopred varovali. „Na HMS Defender neboli nasmerované žiadne strely a neuznávame tvrdenie, že do jej trasy boli zhodené bomby,“ dodali Briti.

AIS data shows that HMS Defender was at it's closest around 10 nautical miles (18.5km/11.5mi) from the Crimean coast. The UN state that territorial waters can be up to 12 nautical miles. This would put HMS Defender 2 nautical miles or 3.7km inside 'Russian' waters around Crimea. pic.twitter.com/nLUZ96Qs04 — Kyle Glen (@KyleJGlen) June 23, 2021

HMS Defender je torpédoborec typu 45, ktorý je súčasťou britskej skupiny Carrier Strike Group. Podľa webu kráľovského námorníctva vykonáva misie v Čiernom mori.

Farewell to HMS DEFENDER 🇬🇧



Thank you for a fantastic time in Odesa 🇺🇦



Fair winds and following seas. ⚓🌊#StrongerTogether pic.twitter.com/xVSGKdNL4X — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) June 22, 2021

Podľa britského veľvyslanectva na Ukrajine sa vojnová loď začiatkom tohto týždňa nachádzala v juhoukrajinskom prístave Odesa. Uviedlo, že Spojené kráľovstvo a Ukrajina podpísali dohodu o spoločnom budovaní vojnových lodí a výstavbe dvoch námorných základní.

Ukrajinsko-americké cvičenie

Budúci týždeň sa má v Čiernom mori začať veľké každoročné ukrajinsko-americké námorné cvičenie, tentoraz s rekordnou účasťou piatich tisícoviek vojakov z viac ako troch desiatok krajín. Rusko protestuje a nabáda USA, aby cvičenie zrušili.

A clear proof of Ukraine’s position: Russia’s aggressive and provocative actions in the Black and Azov seas, its occupation & militarization of Crimea pose a lasting threat to Ukraine and allies. We need a new quality of cooperation between Ukraine & NATO allies in the Black Sea. https://t.co/VjBPxRWU3d — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2021

Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba v reakcii na twitteri označil dnešný incident za zjavný dôkaz správnosti ukrajinského stanoviska, že "agresívna a provokatívna politika Ruska v Čiernom a Azovskom mori, okupácia a militarizácia Krymu predstavujú stále ohrozenie Ukrajiny a jej spojencov". Tento stav podľa neho vyžaduje "kvalitatívne novú súčinnosť členov NATO a Ukrajiny v Čiernom mori".