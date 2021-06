Odborníci varujú: POZOR na komáre! V meste sa objavil nebezpečný tropický vírus

Jeden prípad západonílskeho vírusu bol zistený v Los Angeles. Vírus sa našiel u mŕtvej vrany. Ako informoval britský The Sun, "San GabrielValley Mosquito & Vector Control District" v pondelok oznámil, že západonílsky vírus bol zistený u mŕtvej vrany, ktorá bola nájdená v Los Angeles.

Neexistuje žiadna vakcína alebo lieky na západonílsky vírus, ktoré by liečili potenciálne smrteľné ochorenie, ktoré môže vírus spôsobiť. Vírus sa prenáša poštípaním infikovaným komárom.

Zdroj: Getty Images

Západonílsky vírus je endemický

Podľa "Center for Disease Control and Prevention" (CDC) približne 1 zo 150 infikovaných ľudí vážne alebo dokonca smrteľne ochorie na infekciu západonílskym vírusom. „Západonílsky vírus je endemický, čo znamená, že sa v našich komunitách objavuje každý rok,“ uviedla pre The Sun riaditeľka vedeckého programu Melissa Doylová. "Keď sa oteplí, každý by sa mal brániť bodnutiu komárom a zbaviť sa stojatej vody v dome."

Západonílsky vírus prenášajú komáre

Aj keď sa vtáky, podobne ako postihnutá vrana, môžu nakaziť západonílskym vírusom, nemôžu prenášať patogén priamo na človeka. Komáre, ktoré bodnú infikovaného vtáka, však môžu preniesť vírus na ďalších hostiteľov, napríklad na ľudí.

Väčšina ľudí, ktorí sa nakazia týmto vírusom, podľa CDC vážne neochorie. U jedného z piatich infikovaných ľudí sa vyskytne horúčka alebo iné príznaky ako bolesť hlavy, zvracanie, hnačky, vyrážky alebo bolesti kĺbov.

Zdroj: Getty Images

Varovanie expertov: Neriskujte

V Kalifornii sú komáre najaktívnejšie od mája do októbra, podobne ako na Slovensku. Expert na komáre Levy Sun z "San Gabriel Valley Mosquito & Vector Control District" odporúča Američanom, aby neriskovali. „Od komára so zápanílskym vírusom stačí jedno bodnutie a môžte sa nakaziť,“ varoval Sun. „Nepodstupujte riziko a neverte, že budúce bodnutie komárom bude neškodné.“

CDC odporúča repelenty proti komárom a dlhé rukávy

CDC odporúča, aby ľudia používali repelent proti hmyzu a nosili vrchnú časť odevu s dlhým rukávom a dlhé nohavice, aby zabránili bodnutiu komárom. Minulé leto sa našli komáre infikované západonílskym vírusom dokonca aj v New Yorku. Mestské ministerstvo zdravotníctva varovalo pred hmyzom v júli 2020 a uviedlo, že komáre sa našli v Bronxe a na ostrove Staten Island.

Zdroj: Getty Images

Západonílsky vírus: Choroby, príznaky a prognóza

Západonílsky vírus bol prvýkrát objavený v Ugande v roku 1937. Asi 80 percent infikovaných nevykazuje žiadne príznaky. U niektorých sa však môže objaviť horúčka a bolesti hlavy. V závažnejších prípadoch, u menej ako jedného percenta, sa u pacientov môžu vyvinúť závažné neurologické problémy vrátane meningitídy (zápal mozgových blán), paralýzy a encefalitídy (zápal mozgu). Tieto ochorenia môžu viesť k smrti. U ľudí starších ako 50 rokov je väčšia pravdepodobnosť, že ochorejú vážnejšie ako mladší ľudia. Zdraví mladí ľudia sa z vírusu často rýchlo zotavia.