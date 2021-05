Na strategickom mieste vyrastá tajomná letecká základňa: FOTO Nikto sa k nej nehlási!

Satelitná snímka základne na ostrove Perim.

Zdroj: SITA/Planet Labs Inc. via AP

SANÁ - Na jemenskom ostrove Perim, známom tiež ako Majún, vyrastá tajomná letecká základňa. K jej stavbe sa nikto nehlási, píše agentúra AP. Jemenskí vojenskí činitelia sa domnievajú, že za stavbou stoja Spojené arabské emiráty. Budovaná základňa sa nachádza v strategicky dôležitej úžine Báb al-Mandab, ktorá spája Červené more s Adenským zálivom a je kľúčovou námornou cestou, ktorou plávajú tankery z Perzského zálivu do Európy a do USA.