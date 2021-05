Hamas odmieta zodpovednosť za pristátie lietadla, Joe Biden podporuje sankcie voči Bielorusku

Hovorca Hamasu Fawzí Barhúm podľa agentúry Reuters poprel akúkoľvek spojitosť s prípadom. "Neuchyľujeme sa k takýmto metódam, ktoré môžu byť pokusom istých podozrivých strán démonizovať Hamas a potlačiť súčasné sympatie (medzinárodného spoločenstva) voči palestínskemu ľudu a ich legitímnemu vzdoru," povedal Barhúm.

"My, vojaci Hamasu, žiadame, aby Izrael prestal ostreľovať pásmo Gazy. Žiadame Európsku úniu, aby prestala Izrael v tejto vojne podporovať... Do lietadla bola umiestnená bomba. Ak nesplníte naše požiadavky, bomba exploduje nad Vilniusom 23. mája," píše sa v údajnom emaile, ktorý pred novinármi prečítal šéf leteckého oddelenia bieloruského ministerstva dopravy a komunikácie Arciom Sikorski.

Bieloruské úrady donútili v nedeľu civilné lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu pristáť v Minsku. Po pristátí úrady zatkli novinára a opozičného aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý bol na palube. Počas prehliadky lietadla sa na palube nenašiel nijaký podozrivý predmet.

Šéfovia vlád a štátov EÚ počas pracovnej večere v rámci prvej časti dvojdňového summitu vyzvali na cielené sankcie proti jednotlivcom aj proti organizáciám a hospodárskym subjektom, ktoré mali nejaký podiel na odklonení lietadla na trase Atény - Vilnius a na zadržaní mladého novinára a jeho spoločníčky.

Lídri EÚ v spoločnom vyhlásení zároveň uviedli, že ministri členských krajín vo formáte Rady EÚ prijmú opatrenia, ktoré zabránia bieloruským leteckým spoločnostiam lietať vo vzdušnom priestore EÚ, ako aj mať prístup na letiská pod správou krajín Únie.

Bielorusko je otvorené transparentnému vyšetrovaniu pristátia lietadla

Bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej v pondelok uviedol, že Minsk je otvorený transparentnému vyšetrovaniu okolností núteného pristátia lietadla spoločnosti Ryanair a kritizoval krajiny Západu za to, že si od Bieloruska nevyžiadali žiadne informácie a rovno ho odsúdili, informovala agentúra BelTA.

"Sme pripravení pristúpiť k transparentnému vyšetreniu incidentu za pomoci medzinárodných expertov. No pokiaľ viem, zatiaľ ani jedna krajina Európskej únie alebo Západu nepožiadala bieloruskú stranu v tejto súvislosti o poskytnutie informácií. Zato však stihli vydať niekoľko stoviek politických vyhlásení obsahujúcich nielen obvinenia, ale aj otvorené vyhrážky smerom k Bielorusku. To je neprípustné. Nazýva sa to nový geopolitický poriadok v akcii," uviedol Makej.

Biden odsúdil Bielorusko za nútené pristátie lietadla a podporil sankcie EÚ

Americký prezident Joe Biden v noci na utorok rázne odsúdil Bielorusko za nútené pristátie lietadla v Minsku a následne zadržanie novinára a opozičného aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý bol na palube. Informovala o tom agentúra AFP.

"Tento poburujúci incident a video, ktoré pán Pratasevič zrejme natočil pod nátlakom, sú hanebnými útokmi na politický disent a na slobodu tlače," povedal Biden po tom, ako bieloruská televízia odvysielala video, ktoré zachytáva Pratesevičovo priznanie, že zorganizoval hromadný protest v Minsku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

"Môžem potvrdiť, že nemám žiadne zdravotné problémy... Naďalej spolupracujem s vyšetrovateľmi a priznávam, že som zorganizoval masový protest v Minsku," hovorí Pratasevič vo videu. Novinár ďalej uviedol, že vo väzení s ním zaobchádzajú "maximálne správne a v súlade so zákonom".

"Vítam správy, že Európska únia vyzvala na cielené hospodárske sankcie a ďalšie opatrenia, a požiadal som svoj tím, aby vypracoval kroky na vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí sa podieľali (na zadržaní Prataseviča)," píše sa v Bidenovom vyhlásení.

Zatknutého novinára môžu v Bielorusku mučiť

"Spojené štáty sa pripájajú ku krajinám po celom svete a požadujú (Pratasevičovo) prepustenie, ako aj prepustenie stoviek politických väzňov, ktorí sú nespravodlivo zadržiavaní Lukašenkovým režimom," dodal Biden. Exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vyjadrila v pondelok obavy, že Prataseviča v Bielorusku mučia, informuje agentúra DPA.

"Je veľmi pravdepodobné, že ho momentálne mučia členovia (bieloruských) špeciálnych síl," povedala Cichanovská. Šéfredaktor komunikačného kanálu Nexta Live Tadeusz Giczan skôr v pondelok na Twitteri oznámil, že Pratasevič je pre problémy so srdcom v kritickom stave v nemocnici, odvolal sa pritom na Pratasevičovu matku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis

"Zadržaná osoba je vo väzbe" a vedenie zariadenia, v ktorom je Pratasevič držaný "nedostalo žiadne sťažnosti na jeho zdravotný stav," napísal následne bieloruský minister vnútra Ivan Kubrakov na sociálnej sieti Telegram.

Lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu bolo podľa Bieloruska nútené pristáť v nedeľu v Minsku po prijatí správy údajne od palestínskeho hnutia Hamas, že na palube je bomba. Hovorca Hamasu Fawzí Barhúm tieto obvinenia rázne odmietol. Po pristátí úrady zatkli novinára a opozičného aktivistu Ramana Prataseviča, ako aj jeho partnerku Sofiu Sapegovú. Počas prehliadky lietadla sa na palube nenašiel nijaký podozrivý predmet.

Prataseviča (26) spolu so Sciapanom Pucilom (22), druhým zakladateľom komunikačného kanálu Nexta Live fungujúcim na sociálnej sieti Telegram, zaradilo vlani v novembri Bielorusko na zoznam osôb podozrivých z teroristickej činnosti. Úrady tak urobili na základe predošlých obvinení, že obaja mladí muži sa podieľali na organizovaní hromadných nepokojov, čo je trestný čin, za ktorý v Bielorusku hrozí až 15 rokov väzenia.