Trnavská automobilka opäť zastavuje výrobu! Chýbajú komponenty, odstávka sa týka viacerých zmien

TRNAVA - Trnavská automobilka Stellantis Slovakia oznámila, že v pondelok 7. júna až na výnimky bude zastavená výroba na všetkých troch zmenách. O nedeľnej (6. 6.) zmene bude automobilka informovať zamestnancov prostredníctvom nadriadených. Uvádza to na svojom webe.

Archívne video

Už na 40 výrobných zmenách od marca do konca mája tohto roka musela automobilka zastaviť produkciu pre nedostatok polovodičových komponentov nevyhnutných na výrobu vozidiel. Informoval o tom hovorca závodu Peter Švec. Podľa jeho slov je situácia naďalej veľmi nestabilná, neexistuje žiadna spoľahlivá prognóza na nasledujúce dni a týždne.

"Aktuálne autopriemysel čelí bezprecedentnej kríze závažného nedostatku týchto komponentov,“ konštatoval Švec. Ide podľa jeho vyjadrenia o priamy dosah pandémie ochorenia COVID-19. Spôsobuje dlhodobé výpadky produkcie u dodávateľov, to má vplyv na znižovanie ich zásob, narúša to fungujúci systém obvyklých logistických tokov a aktuálne sa premieta do nespoľahlivosti dodávok pre automobilky.