Brutálny útok štyroch na jedného: VIDEO Chlapec kráčal proti skupinke na ulici, vyrazili mu zuby

BRNO - V druhej polovici apríla zachytila obsluha kamier mestskej polície v centre Brna situáciu, ktorú nemohla nechať len tak. Strážnikov upútalo správanie skupinky mladých ľudí, ktorí sa potácali po ulici a navzájom sa podopierali. Jeden z mladíkov mal zjavne bojovú náladu a kopal okolo seba do prázdna. V tej chvíli sa výrastkom priplietol do cesty chlapec, na ktorom sa vyvŕšili.

"...bezdôvodne chytil za bundu chlapca, ktorý mlčky prichádzal s rukami vo vreckách, a začal s ním lomcovať. Obaja ďalší mladíci aj jedno dievča sa potom zapojili do útoku, pri ktorom mladý muž inkasoval niekoľko kopancov do celého tela aj ranu päsťou do tváre. Pri tomto údere údajne prišiel o dva zuby," opísala incident brnianska polícia na svojej stránke. Podľa nej potom rýchlou chôdzou so zakrvácanou vreckovkou na ústach prešiel na druhú ulicu, kde ho oslovili strážnici, ktorí už o útoku vedeli z vysielačiek.

Zdroj: Mestská polícia Brno

Ďalšia autohliadka sa presunula k bande agresívnych tínedžerov, ktorá nestihla ani nikam odísť. "Štyroch podozrivých, medzi ktorými boli aj maloletí, odovzdali policajtom pre dôvodné podozrenie z trestného činu. Vyšetrovatelia Polície Českej republiky neskôr vyjadrili veľké uznanie pracovníkovi dohľadového centra mestskej polície za mimoriadnu predvídavosť, vďaka ktorej sa podarilo nahrať konflikt od samotného počiatku," pochválila sa brnianska polícia.