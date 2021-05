Ohromujúce čísla mŕtvych na KORONAVÍRUS: Vedci protirečia WHO, skutočné hodnoty sú oveľa vyššie

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Anupam Nath, File

WASHINGTON - Vedci z univerzity vo Washingtone predpokladajú na celom svete podstatne viac úmrtí na koronavírus, ako naznačujú oficiálne údaje. Odhady univerzitného inštitútu Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ukazujú, že na celom svete zomrelo 6,9 milióna ľudí nakazených koronavírusom, uviedol vo štvrtok jeho riaditeľ Christopher Murray. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhadla počet úmrtí na koronavírus na celom svete v rovnaký deň na približne 3,2 milióna.