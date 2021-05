NASA vyvinula nový digitálny test na KORONAVÍRUS: Výsledky okamžite, mohol by nahradiť antigénový

Kto chce urobiť koronavírusový test „rýchlo“, na výsledok si musí aj tak ešte počkať minimálne 15 minút. Test na koronavírus sa však čoskoro mohol uskutočniť iným, časovo a materiálovo nenáročným spôsobom. So zariadením vyvinutým NASA, ktoré dokáže zistiť infekciu v priebehu niekoľkých sekúnd.

Zdroj: NASA

Koronavírus doslova vyňuchá

E-Nose je názov vynálezu, ktorý dokáže to, čo už špeciálne trénovaní psi robia pri rôznych príležitostiach: vyňuchajú vírus. Valcovitý prístroj je vybavený vysoko citlivými senzormi, ktoré môžu napodobňovať ľudský nos. Pri teste sa merajú plyny, ktoré sa pri infikovaní koronavírusom vytvárajú v dychu človeka.

A takto to funguje: Fúkate do "E-nosa" a krátko počkáte, kým sa analyzuje vzduch, ktorý ste vydýchli. Výsledok sa potom odošle priamo do smartfónu cez Bluetooth.

Zdroj: NASA

Plánuje sa rozsiahle testovanie

NASA v súčasnosti pracuje na dolaďovaní. Je si však istá, že detekcia koronavírusu funguje spoľahlivo. Digitálna testovacia metóda sa má čoskoro vykonať v rozsiahlom teste. Ak to prebehne bez problémov, čoskoro by sa mohol "ňuchací" test bežne používať.

E-Nose je vhodný najmä na podujatia s veľkým počtom návštevníkov, pretože test vykoná rýchlo a efektívne pod dohľadom priamo pri vchode.