Novovyvinutý test na KORONAVÍRUS, používajú ho v niektorých materských školách: Neuveríte, ako vyzerá

Malí žiaci v jednej viedenskej škôlke sa tento týždeň už postavili - trochu bojazlivo - do radu a čakali na otestovanie. Akcia bola prístupná aj pre médiá. Hoci deti majú výnimku z mnohých opatrení proti koronavírusu, sú obavy, že so znovuotvorením škôl a škôlok sa môže ešte viac medzi deťmi a mladými ľuďmi šíriť nákazlivejší variant, ktorý sa objavil v Británii a prevláda v niekoľkých krajinách Európskej únie.

Toto môže prispieť k ďalšej vlne nákazy a ohroziť napredovanie v kampaniach očkovania. Rakúska spolková krajina Burgenland, ktorá chce "podchytávať všetkých infikovaných" a ponúknuť "citlivú náhradu iných metód testovania", si už objednala 35.000 lízankových testov, uviedol pre AFP hovorca tamojšej vlády. Určené sú aj batoľatám, ktoré sú vo veku jeden až tri roky. Tento krok nasleduje po úspechu pilotného projektu s deťmi v niektorých materských škôlkach a centrách dennej starostlivosti. Rodičom poslali list s informáciou, že spolková krajina Burgenland poskytne každému dieťaťu tri bezplatné testy týždenne.

Inštrukcie k testom znejú takto

Inštrukcie k testom znejú takto: "Vložte test do úst, cumľajte 90 sekúnd, ponorte test do nádoby, čakajte 15 minút, skontrolujte výsledok". Otec a grafický dizajnér Dominik Krotschek povedal, že jeho trojročný potomok bol najprv sklamaný, že testy nemajú žiarivé farby, chýba im sladká chuť skutočných lízaniek a skôr sa podobajú na "príliš veľký vatový tampón", ale už berie testy dobre. "Je to bezproblémové - dnes sme ich urobili znova a išlo to dobre," opísal pre AFP situáciu Krotschek. "Myslím si, že prísnejšie kontroly vo vzdelávacom sektore majú zmysel," dodal.

Testy vyvinula Manuela Födingerová, ktorá vedie laboratórium vo viedenskej Nemocnici cisára Františka Jozefa a ktorej sa pripisuje tiež vývoj podobného testu jednoduchého na používanie - kloktacieho. Ten sa teraz vo veľkom rozsahu používa po celej krajine s 8,9 milióna obyvateľov. Keď vlani mesto Viedeň uznalo a ocenilo tento vynález, primátor mesta Michael Ludwig sa vedkyne spýtal, čo by sa dalo urobiť, aby bolo možné testovať aj batoľatá.

Födingerová odpovedala: "Mám nápad už aj na to." Födingerová teraz robí vo Viedni výskum s deťmi vo veku od jedného do šiestich rokov v piatich materských školách, aby zistila, nakoľko presné sú výsledky testov a či sa lízankové testy môžu používať všeobecnejšie, uviedol hovorca.