VIDEO Trump reaguje na zablokované účty: Spustil novú stránku, ľudí chce informovať o pravde

Viaceré sociálne siete Trumpove účty zablokovali po tom, ako jeho podporovatelia 6. januára vtrhli do budovy washingtonského Kapitolu. Dozorný orgán spoločnosti Facebook má v stredu rozhodnúť o tom, či zablokovanie Trumpovho účtu predĺži, pripomína Reuters.

Webová stránka nazvaná "Z pracovného stola Donalda Trumpa" (From the Desk of Donald J. Trump) obsahuje Trumpove príspevky, ktoré je možné zdieľať a označiť tlačidlom "páči sa mi". Hovorca spoločnosti Twitter povedal, že obsah z tejto webovej stránky bude povolený, ak nebude v rozpore s pravidlami Twitteru. Pokusy obísť zablokovanie Trumpovho účtu však povolené nebudú.

Twitter tvrdí, že Trumpov účet je zablokovaný natrvalo i v prípade, ak by sa opäť rozhodol kandidovať. Spoločnosť YouTube v marci uviedla, že Trumpovi návrat na svoju platformu povolí len v prípade, že prestane s podnecovaním násilia.

lol... Trump's new "platform" was coded by a 10-year-old. I see several vulnerabilities that will be exploited by someone before the end of the night. pic.twitter.com/IdnGCfzCc3