Netanjahu opäť nezostavil vládu: Poverenie vrátil prezidentovi, hrozí mu, že sa dostane do opozície

JERUZALEM - Izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi vypršal v utorok o polnoci mandát na zostavenie novej vlády. Poverenie na vytvorenie kabinetu tak vrátil do rúk prezidenta Reuvena Rivlina. Jeho strane Likud teraz hrozí, že sa po 12 rokoch pri moci dostane prvýkrát do opozície, uvádza agentúra AP.

"Netanjahu krátko pred polnocou informoval kanceláriu prezidenta, že nie je schopný zostaviť vládu a mandát tak vrátil prezidentovi," uviedla Rivlinova kancelária. Rivlin poveril Netanjahua zostavením novej vlády začiatkom apríla. Mandát na jej vytvorenie dostal na štyri týždne.

Prezident teraz krátko po polnoci oznámil, že v stredu osloví všetkých 13 strán, ktoré sa v marcových voľbách dostali do parlamentu, aby s nimi prediskutoval, ako pokračovať v procese zostavovania vlády. Očakáva sa, že Rivlin v najbližších dňoch poverí zostavením vlády jedného z Netanjahuových oponentov. Mohol by tiež požiadať parlament, aby si za premiéra zvolil jedného z poslancov, uvádza agentúra AP. Ak by všetky možnosti zlyhali, krajinu by na jeseň čakali ďalšie voľby, v poradí už piate v priebehu dvoch rokov.

Neúspech pri zostavení vlády pritom automaticky neznamená, že Netanjahu už nebude premiérom. Jeho vládnutie je ale teraz ohrozené, a to navyše v čase, keď ho súdia pre obvinenia z korupcie, približuje AP. Premiéroví oponenti napriek značným ideologickým rozdielom zároveň v ostatnom čase viedli rozhovory v snahe dohodnúť sa na rozdelení moci.

Parlamentné voľby z 23. marca boli už štvrtými v Izraeli za posledné dva roky. Jasnú väčšinu v nich nezískal ani jeden z hlavných blokov: spojenci premiéra Netanjahua ani jeho odporcovia. Netanjahu a jeho spojenci získali v 120-člennom parlamente takmer polovicu kresiel. Zvyšné mandáty pripadli názorovo rozdeleným opozičným stranám.

Rivlin poveril Netanjahua zostavením vlády ako prvého, po tom ako mu vyjadrilo podporu 52 poslancov, čo síce nebola väčšina, avšak najvyšší počet spomedzi všetkých možných kandidátov. Druhým najsilnejším bol opozičný líder a predseda strany Budúcnosť existuje (Ješ Atid) Jair Lapid, ktorému vyjadrilo podporu 45 poslancov. Práve Lapid sa teraz javí ako najpravdepodobnejší kandidát na získanie ďalšieho poverenia na zostavenie vlády, uvádza AP.

Ďalšou možnosťou je aj líder malej strany Pravica (Jamina) Naftali Benet. Strana tohto niekdajšieho Netanjahuovho spojenca síce získala v parlamente len sedem kresiel, zdá sa však, že práve ona by mohla byť pri zostavovaní vlády rozhodujúcou. Samotný Lapid pritom avizoval, že je pripravený sa s Benetom v pozícii premiéra striedať, pričom Benet by mohol byť na tomto poste ako prvý. Dosiaľ však tieto dve strany dohodu o rozdelení moci neuzavreli, uvádza AP.