Šialenec namieril zbraň rovno na autobusovú zastávku: Pri streľbe z idúceho auta zranil troch ľudí

Denník The Times of Israel s odvolaním sa na zasahujúcich lekárov dodal, že dvaja zranení sú v kritickom stave. Tretia osoba utrpela ľahké zranenia. Polícia a armáda v oblasti pátrajú po páchateľoch útoku, dodal denník The Times of Israel. Na cestách v oblasti boli rozmiestnené zátarasy.

Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že vojaci nachádzajúci sa v čase útoku na mieste činu vystrelili na auto, v ktorom boli útočníci. Posádke sa však podarilo uniknúť. Osada Kfar Tapuach sa nachádza v centrálnej hornatej časti Samárie, neďaleko mesta Nábulus, a je obklopená územím palestínskej samosprávy.