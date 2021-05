Medzi Jeruzalemom a pásmom Gazy to opäť vrie: VIDEO Tvrdá odveta Izraela za raketové útoky

Mohutnej raketovej paľbe bolo v utorok na úsvite vystavené izraelské mesto Aškelon. Rakety zabili dve ženy, oznámila tlačovej agentúre AFP záchranná služba Magen David Adom (Červená Dávidova hviezda/MDA). Hovorca MDA uviedol, že jedna z usmrtených žien bola štyridsiatnička a druhá mala okolo 65 rokov. Hovorca dodal, že ženy zahynuli pri dvoch rôznych incidentoch. Militantné palestínske hnutie Hamas sa vyhrážalo, že toto mesto premení na "peklo".

Aškelon Zdroj: TASR/AP Photo/Tsafrir Abayov

Aškelon Zdroj: TASR/AP Photo/Tsafrir Abayov

Izraelská armáda v utorok uviedla, že pri svojej operácii "v palestínskom pásme Gazy "zasiahla 130 "vojenských cieľov a zabila 15 "agentov Hamasu a Islamského džihádu". Zo strany Izraela šlo o odvetu za raketové ostreľovanie juhu Izraela palestínskymi ozbrojenými skupinami. Ako pripomenula agentúra AFP, Hamas a ďalšie ozbrojené formácie z pásma Gazy spustili intenzívne ostreľovanie Izraela raketami po tom, ako v pondelok o 17.00 h SELČ uplynulo ultimátum, ktoré dalo hnutie Hamas izraelskej armáde na opustenie mešity al-Aksá - tretieho najposvätnejšieho miesta islamu. Po vypršaní ultimáta palestínske formácie spustili intenzívnu raketovú paľbu smerom na Izrael vrátane Jeruzalema.

🇮🇱🇵🇸⚡ Ambulance doctors work at the site of missile strikes in Ashkelon, Israel. When the air raid siren suddenly starts howling, everyone throws themselves to the ground. pic.twitter.com/EuyNzZSy7e — Dailyaz (@dailyaz1) May 11, 2021

Gaza Zdroj: TASR/AP Photo/Khalil Hamra

Civilné obete?

Podľa izraelskej armády bolo za posledných 24 hodín vypálených na Izrael viac ako 200 rakiet, pričom izraelský mobilný obranný systém Železná kupola zlikvidoval 90 percent z nich. Palestínske zdravotnícke úrady informovali, že pri odvetných náletoch izraelských lietadiel zahynulo 25 Palestínčanov vrátane deviatich detí. Ďalších minimálne 125 osôb utrpelo zranenia, píše agentúra AFP. Izraelská armáda nateraz nepotvrdila, ale ani nepoprela, že pri náletoch izraelských lietadiel na ciele v pásme Gazy došlo aj k civilným obetiam.

Gaza Zdroj: TASR/AP Photo/Adel Hana

Hovorca izraelskej armády Jonatan Konrikus v súvislosti s tým obvinil hnutie Hamas, že sa snaží "živiť príbeh o obetiach z radov nebojujúcich osôb spáchaný Izraelom". "A to nie je pravda," zdôraznil Konrikus. Uviedol, že podľa odhadov izraelskej armády zhruba tretina rakiet odpálených palestínskymi militantmi "zlyhala" a dopadla ešte na území pásma Gazy. Podľa Konrikusa za prípadné palestínske obete z radov civilistov môžu práve tieto rakety, ktoré nedosiahli svoj cieľ. Konrikus dodal, že izraelskou armádou doteraz zamerané ciele zahŕňali zariadenia na výrobu a skladovanie zbraní, výcvikové miesta a vojenské základne v Gaze. Terčom útoku bol aj dom jedného z veliteľov militantov a "centrum rozviedky Hamasu". Upozornil, že izraelská armáda je "v počiatočných fázach našich protiútokov ... Budú pokračovať".

Zdroj: TASR/AP Photo/Hatem Moussa

Potvrdzujú to aj slová hovorcu armády Hidaja Zilbermana, ktorý podľa portálu The Times of Israel uviedol, že je pravdepodobné, že boje budú trvať ešte niekoľko dní. Zilberman nevylúčil ani pozemnú operáciu izraelských jednotiek v pásme Gazy, pričom poznamenal, že "tých, ktorých potrebujeme, už dostali príslušné oznámenie", čo podľa spravodajského portálu môže naznačovať, že armáda povoláva záložníkov. Vojenská eskalácia si na izraelskej strane nateraz vyžiadala sedem zranených, dodal The Times of Israel. Podľa Zilbermana Izrael podniká kroky, aby zabránil palestínskym civilným obetiam. Pripustil, že k nim napriek tomu môže dôjsť, a to aj pre to, že "Hamas zámerne operuje v husto obývanej oblasti a využíva obyvateľov pásma Gazy ako živé štíty".

🇮🇱🇵🇸⚡ Rocket fired from Gaza hit residential buildings#Israel pic.twitter.com/l4VLS7mv2q — Dailyaz (@dailyaz1) May 11, 2021

Izraelská armáda vysiela posily na hranice s pásmom Gazy

Náčelník generálneho štábu izraelskej armády povolal v utorok posily na juh Izraela, ktorý je už druhý deň cieľom raketovým útokom palestínskych ozbrojených skupín z pásma Gázy. Vyplýva to z vyhlásenia izraelskej armády, o ktorom informovala agentúra AP. Izraelský minister obrany Benny Ganc nariadil, okrem toho nariadil, aby bolo v záujme posilnenia obrany krajiny mobilizovaných 5000 záložníkov.