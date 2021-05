VIDEO Strach a panika: Tiger sa vyrútil na auto a potom skočil na okoloidúcu ženu

Šokujúce zábery ukazujú okamih, keď sa tiger rozbehol smerom k vozidlu. Potom došlo k nárazu, k prevráteniu kamery a rozbitiu okna. Je počuť krik šoférky, ktorá sa zúfalo snaží s autom vzdialiť, ale už je neskoro na to, aby sa zrážke vyhla.

Tiger bol potom nakrútený ako uháňa smerom k inej žene a zaútočil na ňu, ale podarilo sa jej zázračne uniknúť bez zranení.

Sibírsky tiger podľa Amur Tiger Center zablúdil z Číny do dediny Turij Rog v Rusku.Tamojšie médiá informujú, že miestni obyvatelia si zaumienili vyhnať tigra z ich fariem po tom, ako ho bolo vidno túlať sa okolo ich malej dediny. Tieto zvieratá zvyknú vážiť 100-160 kilogramov. Hovorca Amur Tiger Center uviedol: "Pokrčila bočnú časť automobilu a nespôsobila nijaké vážne zranenie žene, na ktorú sa vrhla."

Centrum informovalo, že na miesto bol vyslaný expert a chytil tigra, ktorý teraz prechádza lekárskou prehliadkou. Ak sa potvrdí, že zviera je zdravé, bude vypustené späť do voľnej prírody. Centrum povedalo miestnym obyvateľom, aby sa nikdy nepokúšali dostať pod kontrolu divokého tigra, držali si odstup a zavolali špecialistu. Sibírsky tiger je podľa International Union for Conservation of Nature (IUCN) považovaný za ohrozeného. Vo voľnej prírode žije iba 3900 exemplárov tejto šelmy.