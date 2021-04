Incident v Turecku ukázal potrebu boja proti sexizmu v EÚ, tvrdí von der Leyenová

Informovala o tom agentúra AFP. "Cítila som sa dotknutá a osamotná ako žena a ako Európanka," povedala von der Leyenová pred poslancami Európskeho parlamentu pred začiatkom rozpravy o vzťahoch Bruselu a Ankary.

Podľa šéfky EK ani interné pravidlá EÚ neobsahujú nič, na základe čoho by sa s ňou malo zaobchádzať inak ako s predsedom Európskej rady. "Som prvou ženou, ktorá sa stala predsedníčkou Európskej komisie. Som predsedníčkou Európskej komisie," povedala von der Leyenová. Preto očakávala, že sa k nej bude pristupovať ako k predsedníčke EK, no nestalo sa tak. "Takže som dospela k záveru, že sa to stalo, pretože som žena."

Po stretnutí v Ankare, ktoré sa konalo 6. apríla, sa však objavili názory, že Michel je v diplomatickej hierarchii vyššie postavený. Von der Leyenová však podľa AFP dala jasne najavo, že očakáva, že s Michelom budú považovaní za rovnocenných. Dodala, že nielen dodržiavanie práv žien musí byť "nevyhnutným predpokladom obnovenia dialógu s Tureckom", ale aj samotná Európa musí v tejto oblasti urobiť pokrok.

Turecko bolo kritizované za odstúpenie od tzv. Istanbulského dohovoru týkajúceho sa práv žien, von der Leyenová však pripomenula, že tento dokument stále neratifikovalo aj niekoľko členských štátov EÚ a niektoré uvažujú, že od neho odstúpia. "To je neprijateľné," vyhlásila šéfka EK a varovala, že sa bude snažiť nájsť spôsob, ako by sa EÚ pripojila k dohovoru aj napriek odporu niektorých svojich členských krajín.