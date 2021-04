FOTO Pátranie po nezvestnej ponorke pokračuje: Posádka má kyslík do soboty

K strate kontaktu došlo v čase, keď plavidlo KRI Nanggala-402 nemeckej výroby vykonávalo približne 95 kilometrov severne od indonézskeho ostrova Bali cvičenie zamerané na vystreľovanie torpéd. "Predpokladáme, že ponorka je v hĺbke 600-700 metrov. Ponoriť sa však môže maximálne do 250-500 metrov, ďalej je to nebezpečné," uviedol hovorca indonézskeho vojnového loďstva Julius Widjojono.

Zdroj: TASR/Ng Eng Hen Facebook page via AP

Na pátracej operácii sa podieľajú štyri lode, na ceste sú ďalšie dve. Leteckým prieskumom sa na mieste, kde bola ponorka naposledy detegovaná, zistila ropná škvrna; palivová nádrž ponorky by mohla byť poškodená tlakom vody. Osud námorníkov nie je stále známy. Pomoc pri pátraní ponúklo Indonézii viacero krajín vrátane Singapuru, Malajzie, Austrálie, Indie, Nemecka, USA či Ruska. Posádka má zásoby kyslíka už len do soboty, spresnilo podľa tlačovej agentúry AFP veliteľstvo indonézskych námorných síl. Experti však upozorňujú, že ak ponorka klesla do 700-metrovej hĺbky, mohlo dôjsť k jej rozlomeniu.

Frank Owen, tajomník Austrálskeho ponorkového ústavu (SIA), uviedol, že záchrana preživších je takmer nemožná. "Ak ponorka spočíva na dne, a v takej hĺbke ako v tomto prípade, existuje iba malá šanca na to, aby sa z nej podarilo dostať ľudí von," povedal Owen pre austrálske médiá. Nezvestnú ponorku KRI Nanggala-402 zostrojila koncom 70. rokov nemecká spoločnosť Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) v meste Kiel. Toto 1300-tonové útočné plavidlo na dieselelektrický pohon je v službách indonézskych námorných síl od roku 1981.

Zdroj: TASR/AP Photo/Firdia Lisnawati

Indonézska armáda disponuje celkovo piatimi ponorkami, dve z nich boli ešte pred incidentom mimo prevádzku. Juhokórejská spoločnosť Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) v marci dodala indonézskym námorným silám poslednú z troch objednaných ponoriek. Indonézia plánuje do roku 2024 získať ďalších osem kusov tohto bojového plavidla.