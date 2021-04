Na COVID umierajú štyridsaťroční otcovia, tvrdí primár Martin: Situáciu zhoršila britská mutácia

VIDEO Situácia na bratislavskej JIS-ke v červenej COVID zóne

Primár interného oddelenia sokolovskej nemocnice Martin Straka, ktorý sa stará o covidových pacientov, pre CNN Prima NEWS priblížil aktuálnu situáciu v Sokolove, ktorý donedávna patril k najhoršie zasiahnutým mestám v republike.

„V nemocnici máme v porovnaní s januárom a februárom len minimum pacientov, teda maximálne desať covidových pacientov, čo je výrazne menej než v špičke, keď ich bolo skoro sto. Situácia je teda radikálne miernejšia. Teraz načerpávame sily a dúfame v pokojné leto, kedy sa stretne pokles s nastupujúcim trendom vakcinácie,“ zhodnotil primár.

Priťažila im mutácia z Británie

Pod náhle zhoršenie epidemickej situácie sa podľa lekára podpísala britská mutácia vírusu. „Britská mutácia sa tu veľmi rozbehla. Keď došlo k uzavretiu najhoršie postihnutých okresov, už to malo vplyv na epidémiu u nás. Vírus už bol rozbehnutý, ale stoplo sa jeho ďalšie šírenie v republike. Úplne najhorší bol február, keď tu bolo infikovaných najviac ľudí, ale prichádzali tiež s oveľa väčšou náložou vírusu a mali oveľa horšie nálezy na röntgene. Niektorí ľudia pomerne rýchlo umierali. Nebolo to veselé,“ uviedol Straka a upozornil, že kmeň z Británie je nákazlivejší ako pôvodný variant nového koronavírusu.

„Angličania už majú štúdiu, že britská mutácia je o 60 percent nepriaznivejšia. Tu to bolo ešte horšie, pretože tohto vírusu bolo skutočne kvantum. Už z prvých snímok ale bolo jasné, že ide o niečo iné než pri pôvodom koronavíruse bez toho, aby sa oficiálne vedelo, že ide o britskú mutáciu. Nám to bolo jasné. Rozšírila sa ďalej, ale našťastie už toho vírusu v populácii nebolo toľko, takže to ostatné nemocnice v republike zvládli. Ak by sa stalo v celom Česku to, čo u nás, nedokážem si to predstaviť. To by už bolo Bergamo,“ skonštatoval doktor. „Umierajú štyridsaťroční otcovia, v regióne nie je snáď nikto, komu by neumrel niekto blízky. To aj ten najväčší popierač musí uznať, že sa niečo deje,“ dodal.

Proti Sputniku nič nemá, ale...

Lekár sa vyjadril aj k vakcinácii ruským Sputnikom V. „Proti vakcíne Sputnik nič zásadné nemám, určite ju vyvinul kvalitný ruský vedec. V Rusku majú vakcinácie pomerne veľkú tradíciu a ruské vakcíny sú všeobecne dobré. Ďalšie okolnosti okolo toho však trocha smrdia. Musím sa teda zastať všetkých tých, ktorí tvrdia, že pokiaľ nebude potvrdenie EMA, nejde skrátka takúto vakcínu aplikovať a bodka.“