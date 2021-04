Vláda na Haiti na pozadí krízy podala demisiu: Vymenovali nového premiéra

PORT-AU-PRINCE - Haitská vláda podala demisiu a vymenovaný bol nový premiér. Oznámil to v stredu tamojší prezident Jovenel Moise s tým, že zmena je zacielená na boj proti neistote v tejto karibskej krajine, ktorú sužuje nárast násilia a pretrvávajúca politická kríza, informovala tlačová agentúra AFP.

Novým predsedom vlády sa stal Claude Joseph, ktorý dosiaľ zastával post ministra zahraničných vecí. Joseph je už šiestym premiérom od nástupu Moiseho do úradu v roku 2017. Prezident čelí hnevu verejnosti a výzvam na odstúpenie, keďže vláda zlyháva pri riešení problémov súvisiacich so zločinom a násilím. Claude Joseph nahradil premiéra Josepha Joutheho, ktorý zároveň vedie Najvyššiu radu štátnej polície. V uplynulých mesiacoch sa zvýšil na Haiti počet únosov za výkupné, a to najmä v hlavnom meste Port-au-Prince, ako aj v iných provinciách, čo odzrkadľuje narastajúci vplyv ozbrojených gangov.

Rozhorčenie vyvolal nedeľňajší únos desiatich osôb v meste Croix-des-Bouquets ležiacom približne 13 kilometrov severovýchodne od haitskej metropoly. Medzi unesenými je i sedem katolíckych duchovných - päť Haiťanov a dvaja Francúzi. Únoscovia požadujú miliónové výkupné, pričom ani jednu osobu dosiaľ neprepustili. Ďalším nedávnym príkladom nestability je februárový útek vyše 400 väzňov z väznice na predmestí hlavného mesta, počas ktorého bolo zabitých 25 ľudí. Haitská vláda v marci vyhlásila mesačný núdzový stav v oblastiach ovládaných gangmi, ktoré sa k únosom otvorene priznávajú, pričom rabujú verejný i súkromný majetok a dostávajú sa do zrážok so štátnymi bezpečnostnými silami.

Toto násilie a politická nestabilita viedli už k mnohým protestom obyvateľov. Haiti, najchudobnejšia krajina amerického svetadielu, sa už mesiace nachádza v politickej kríze. Moise tvrdí, že jeho funkčné obdobie trvá do 7. februára 2022, podľa iných sa však skončilo 7. februára tohto roka. Moise totiž zvíťazil vo voľbách, ktoré boli anulované pre podvody, a následne aj pri hlasovaní o rok neskôr. Haiti je okrem toho bez parlamentu a Moise vládne dekrétmi, čo zvyšuje nedôveru obyvateľstva voči nemu. Napriek problematickej situácii vyhlásil, že plánuje na jún vyhlásiť ústavné referendum.