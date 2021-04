Protestujúci v Mjanmarsku si uctili obete demonštrácií: V uliciach sa objavila červená farba

"Zámerom 'krvácajúceho štrajku' je nezabudnúť na mučeníkov, ktorí zomreli v boji za demokraciu," povedal pre AFP jeden z protestujúcich v metropole Rangún. Na chodníku v Rangúne niekto napísal i kritické stanovisko voči OSN, poukazujúce na to, že "Mjanmarsko umiera". V druhom najväčšom meste Mandalaj, ležiacom v strednom Mjanmarsku, sa objavili na nápisy "krv na uliciach ešte nezaschla", "zvrhnime éru strachu" či "dúfame, že naša vojenská diktatúra padne".

Zdroj: SITA/AP Photo

Aktivisti usporiadali protesty aj v ďalších menších mestách krajiny - Mounjua, Sagajn a Davej -, keď na motorkách niesli červené vlajky politickej strany Národná liga za demokraciu (NLD) štátnej kancelárky (premiérky) Aun Schan Su Ťij. Na tento týždeň pripadajú oslavy mjanmarského Nového roka - sviatku Tindžan. Tradičné verejné akcie, ako napríklad oblievanie sa vodou, ktorá má zmyť smolu z vlaňajška a priniesť šťastie do nového roku, však boli zrušené. Ako poznamenal jeden z demonštrantov, v súčasnej politickej situácii nemajú ľudia v Mjanmarsku dôvod na radosť.

Vlna protestov v Mjanmarsku sa začala po prevrate z 1. februára, keď armáda zvrhla občiansku vládu a prevzala moc v krajine. Junta uväznila členov vlády vrátane štátnej kancelárky Su Ťij a prezidenta republiky Win Mjina. Vojenský puč spustil masové protesty, ktoré sa bezpečnostné sily snažia potlačiť násilím a represiami. Mjanmarské Združenie pre pomoc politickým väzňom (AAPP) potvrdilo už najmenej 714 úmrtí civilistov. Upozornilo súčasne, že skutočný počet obetí je pravdepodobne vyšší.

April 10, Yangon



This morning,student led The Red Movement on the KyrrTawYa road in front of the Shwedagon Pagoda. Today's movement is also a manifestation of rebellion to Junta’s regime and red color represents the fallen heroes of Myanmar.#WhatsHappeningInMyanmar #Apr10Coup pic.twitter.com/fonNxSiEZz