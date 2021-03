Mladá žena (†18) náhle zomrela počas sexu v sprche: Lekári stoja pred záhadou

Z tejto bizarnej smrti sú lekári zmätení. Záhada úmrtia 18-ročnej Vitorie Costa de Castrovej, ktorá náhle zomrela vo svojom dome v brazílskom Sao Vicente, je v súčasnosti predmetom forenzného vyšetrovania. Ako informuje britský denník Daily Star, mladá žena omdlela pri sexe s manželom v sprche a potom zomrela.

Devätnásťročný manžel zosnulej uviedol, že pár sa práve rozhodol ísť spať do svojej spálne, predtým sa ešte rozhodol osprchovať. Tvrdí, že jeho mladá nevesta, ktorej dieťa má dva mesiace, počas aktu náhle omdlela. Vystrašený manžel okamžite zavolal záchranku a otca svojej manželky. Oba boli na mieste v priebehu niekoľkých minút.

#AQUIAGORA JOVEM PERDE A VIDA DURANTE RELAÇÃO SEXUAL Uma estudante de 18 anos morreu dentro da própria casa em São... Uverejnil používateľ AQUI AGORA Piatok 19. marca 2021

Arytmia ako možná príčina

Lekári ale pre ženu nemohli nič urobiť, otec už svoju dcéru neuvidí živú. Osemnásťročnú ženu vyhlásili za mŕtvu a teraz čelia záhadám. Prečo Vitoria Costa de Castrová skutočne zomrela? Podľa lekárskeho personálu nejavila známky násilia. Jej rodina podľa Daily Star uviedla, že nefajčili, nepili a nebrali ani drogy. Známe neboli ani zdravotné problémy.

Predbežné indície naznačujú, že Vitoria zomrela na nepravidelný srdcový rytmus, známy tiež ako arytmia. Lekári sa domnievajú, že sexuálna aktivita mohla zdvojnásobiť počet úderov srdca za minútu. To by spôsobilo, že by sa jej zvýšil krvný tlak a preťažili by sa pľúca. Prípad je však ešte potrebné úplne vyšetriť.