Závažné zistenia izraelskej štúdie: REINFEKCIA covidom je častejšia, než sa čakalo! Problémom sú mutácie

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP, TASR/AP

JERUZALEM - Zhruba jeden z 1000 Izraelčanov, ktorí sa infikovali koronavírusom, dostal covid druhýkrát. Vyplýva to z rozsiahlej izraelskej štúdie, ktorej závery naznačujú, že reinfekcia je častejšia, než sa pôvodne predpokladalo. V stredu o tom informoval izraelský web The Times of Israel.