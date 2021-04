Tragédia stratenej ponorky, 53 mŕtvych: VIDEO Prečo posádka pred krutou smrťou neutiekla?

Kontakt s "KRI Nanggala 402" bol prerušený v stredu ráno počas vojenského cvičenia, pri ktorom mali byť vystrelené torpéda. Posádka požiadala o povolenie ísť hlbšie. Po vydaní príslušného príkazu došlo k prerušeniu kontaktu. V nasledujúcich dňoch došlo k horúčkovitému hľadaniu ponorky, pretože kyslík v prípade výpadku prúdu dostačuje iba na tri dni.

Mnoho používateľov sa na sociálnych sieťach pýtalo, prečo posádka neunikla núdzovej situácii prostredníctvom bezpečnostného poklopu ponorky. Mnoho užívateľov nechápalo, prečo posádka jednoducho nevyplávala na hladinu vody.

Žiadne únikové východy, príliš vysoký tlak vody

Indonézsky web Voi vysvetľuje: Na jednej strane nemajú ponorky žiadne bezpečnostné prielezy, pretože špeciálne dvere ponorky musia v skutočnosti brániť vstupu vody. Na druhej strane sa „KRI Nanggala 402“ nachádza v hĺbke asi 800 metrov - to zodpovedá výške najvyššej budovy na svete Burdž Chalífa v Dubaji.

Musíte teda brať do úvahy vysoký tlak vody, vysvetľuje Voi. Ľudia pod vodou vydržia tlak od troch do maximálne štyroch barov - to zodpovedá hĺbke 40 metrov. Na viac ako 700 metroch by tlak vody na človeka pôsobil, akoby po ňom šliapalo 100 slonov a drvilo ho.

Mrakodrap Burdž Chalífa v Dubaji. Zdroj: Getty Images

Ponorka sa rozpadla na tri časti

V nedeľu stále neboli informácie o príčine nehody „KRI Nanggala 402“. Admirál Yudo Margono uviedol, že nedošlo k ľudskej chybe. Vrak našla záchranná loď zo Singapuru, ktorá dorazila až v nedeľu ráno, pomocou ponorného robota (ROV).

„ROV mal vizuálny kontakt v hĺbke 838 metrov, kde zistil KRI Nanggala, ktorá sa rozpadla na tri časti,“ uviedol Margono. Podľa výrobcu bola ponorka navrhnutá iba pre hĺbku potápania 250 až 500 metrov.