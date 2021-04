KORONAVÍRUS Varovanie pred Veľkou nocou: Odborníci majú obavy! Vyhýbajte sa týmto veciam

KODAŇ - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu, niekoľko dní pred Veľkou nocou a dva týždne pred ramadánom, varovala pred slávením v zaplnených vnútorných priestoroch, lebo to môže spustiť novú vlnu infekcií koronavírusom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

"V krajinách zažívajúcich rozsiahly prenos koronavírusu medzi miestnym obyvateľstvom by sa malo vážne uvažovať o virtuálnych stretnutiach, o odklade alebo početnom obmedzení takýchto zhromaždení," napísala WHO vo vyhlásení.

"Bez ohľadu na lokalitu sveta by sa akákoľvek náboženská služba mala konať vonku, ak je to možné, alebo v obmedzenom počte a trvaní - malo by byť pritom dostatočné vetranie. Mal by sa dodržiavať fyzický odstup, hygiena rúk a nosenie rúška, ako znejú odporúčania," dodala agentúra OSN.

Podľa WHO by bolo lepšie, keby ľudia slávili sviatky s tými, s ktorými žijú, a vyhli sa stretnutiam s inými ľuďmi - predovšetkým vtedy, ak sa necítia dobre alebo sú v karanténe. "Stretnutia vo vnútri, dokonca aj tie menšie, môžu byť obzvlášť riskantné," upozornila WHO.

Odborníci sa obávajú, že niektorí ľudia prestanú byť počas náboženských sviatkov opatrní, hoci mnoho krajín práve zavádza obmedzenia, aby spomalili nárast v počtoch infekcií koronavírusom. V nasledujúcich dňoch kresťania slávia Veľkú noc a moslimovia začínajú 13. apríla pôstny mesiac ramadán.