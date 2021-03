KORONAVÍRUS Ukrajina hlásila nový denný rekord v počte úmrtí: V Kyjeve sprísnia obmedzenia

Za posledných 24 hodín zomrelo v krajine na ochorenie covid 407 ľudí, čo je nový denný rekord, a zaznamenaných bolo aj 11.226 prípadov nákazy koronavírusom, informovala tlačová agentúra AFP. "Situácia s ochorením COVID-19 je stále dosť vypätá," uviedol minister zdravotníctva Maksym Stepanov. Počet 5558 hospitalizovaných takisto predstavuje nový denný rekord, čo je veľká záťaž pre zastaraný zdravotný systém Ukrajiny. Začiatkom tohto mesiaca úrady znovu zaviedli protikoronavírusové obmedzenia v hlavnom meste Kyjev a v stredu starosta Vitalij Kličko oznámil sprísnenie opatrení od 5. apríla. Školy a materské školy budú zatvorené až do 16. apríla, napísal Kličko na Facebooku.

"Dúfam, že obyvatelia Kyjeva konečne pochopia, že nemôžu ignorovať pravidlá a tváriť sa, že koronavírus nie je," dodal starosta. "Snažíme sa vás zachrániť! Pochopte to, prosím!" Od 20. marca sú v Kyjeve zatvorené kultúrne inštitúcie a veľké nákupné centrá a reštaurácie môžu podávať len jedlo so sebou. Od pondelka bude verejná doprava povolená len pre "základných" zamestnancov, ako sú lekári a hasiči. Krajina so 40 miliónmi obyvateľov začala očkovať koncom februára po viacerých odkladoch, ktoré spustili kritiku voči politike prezidenta Volodymyra Zelenského. Zatiaľ dostalo prvú dávku vakcíny vyše 230.000 ľudí.

Ukrajina dostala 500.000 dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca a Oxfordskej univerzity, ktorá sa predáva na trhu pod názvom Covishield a vyrába sa v Indii. Mnohí Ukrajinci vrátane zdravotníkov, ktorí sú prví v rade na očkovanie, majú pochybnosti o vakcíne Covishield. Na sociálnych sieťach ju kritizujú, lebo bola vyrobená v Indii, a nie na Západe. Ukrajine poskytli aj 215.000 dávok čínskej vakcíny CoronaVac, ale jej používanie sa neočakáva skôr ako na budúci týždeň. Na Ukrajine zaznamenali počas pandémie celkovo vyše 1,6 milióna prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 32.000 úmrtí.