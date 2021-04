KORONAVÍRUS COVAX poskytne Ukrajine vyše 947-tisíc dávok vakcíny Pfizer-BioNTech

Podľa neho informoval COVAX ukrajinské ministerstvo zdravotníctva o pridelení vakcín s tým, že by mali prísť do konca júna. Ľaško tiež pripomenul, že Ukrajina čoskoro dostane 117.000 dávok vakcíny od Pfizeru, ktorá sa bude používať na očkovanie ľudí v azylových a pobytových zariadeniach pre seniorov, ako aj osôb pracujúcich v týchto ústavoch. Ukrinform poznamenal, že minister zdravotníctva Maxym Stepanov by mal podpísať zmluvy na dodávky ďalších 15 miliónov dávok vakcín.