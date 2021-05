Pri pobreží zadržali turecké bezpečnostné sily pašerákov drog: Zhabali 1,5 tony marihuany

ISTANBUL - Turecké bezpečnostné sily s použitím dronov a rýchločlnov zadržali pri pobreží Sýrie pašerákov drog a zhabali 1,5 tony marihuany. V utorok to oznámilo turecké ministerstvo vnútra, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA.

Na operácii v medzinárodných vodách sa zúčastnilo približne 135 príslušníkov bezpečnostných síl, spresnil námestník ministra vnútra Mehmet Ersoy. Drony spozorovali v Stredozemnom mori pri pobreží Sýrie, Cypru a Turecka podozrivý, vlajkou neoznačený rybársky čln. Turecká pobrežná stráž sa pustila do jeho prenasledovania, uviedla štátna tlačová agentúra Anadolu.

Keď sa člny pobrežnej stráže priblížili, pašeráci začali hádzať drogy cez palubu do mora. Trvalo dve hodiny, kým príslušníci pozbierali balíky plávajúce na hladine. Zachytáva to aj video zverejnené ministerstvom. Príslušníci "neutralizovali" štyroch podozrivých, napísala Anadolu. Tento výraz majú turecké úrady zaužívaný pre označenie ľudí, ktorí boli buď chytení alebo usmrtení, píše DPA.

Zadržaný kontraband previezli do juhotureckého prístavného mesta Mersin. Predstavitelia tureckých bezpečnostných síl zadržaný kontraband často označujú tvorivým spôsobom, či už sú to drogy, zbrane alebo banány. Marihuanu tentoraz označili ako "Onur Mersin". Onur je turecké slovo pre poctu a zároveň to bol názov operácie. Turecko patrí ku kľúčovým tranzitným trasám, kadiaľ sa prevážajú drogy z Blízkeho východu, Afganistanu a Pakistanu na výnosné trhy v Európskej únii, dodáva DPA.