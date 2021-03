KORONAVÍRUS Lekári v Paríži prosia o zavedenie tvrdého lockdownu: Nemocnice sú takmer ochromené

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

PARÍŽ - Lekári v Paríži ošetrujúci pacientov v kritickom stave v nedeľu oznámili, že prudký nárast nakazených novým koronavírusom by mohol čoskoro ochromiť ich schopnosť starať sa o chorých v nemocniciach vo francúzskom hlavnom meste. Varovali, že by sa mohli ocitnúť v situácii, kedy by si vyberali, ktorých pacientov liečiť.