Vedci sa pozreli na pôvod KORONAVÍRUSU: Najpravdepodobnejším scenárom je prenos zo zvierat

Zdroj: TASR/AP Photo/Anja Niedringhaus, File

PEKING - Najpravdepodobnejším scenárom zdroja nákazy novým koronavírusom bol prenos z netopierov na ľudí prostredníctvom ďalšieho živočícha. Vyplýva to zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), do ktorej mala možnosť ešte pred jej oficiálnym zverejnením nahliadnuť agentúra AP.