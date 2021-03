VIDEO Uznávaný virológ spôsobil rozruch: Nový KORONAVÍRUS mal uniknúť z laboratória

"Iní ľudia tomu neveria. Je to v poriadku. Veda na to raz príde," povedal Redfield. Teóriu, že vírus preskočil na človeka zo zvierat, považuje za málo pravdepodobnú. "Nemyslím si, že to prešlo z netopiera na človeka." Redfield bol riaditeľom CDC v rokoch 2018 - 2021, keď ho na tomto poste vystriedala Rochelle Walenskyová. Podľa nemeckého denníka Die Welt je však táto téza sporná - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) totiž takéto odôvodnenie pôvodu vírusu pokladá za "mimoriadne nepravdepodobné".

Prvý prípad ochorenia COVID-19 bol hlásený v stredočínskom meste Wu-chan v decembri 2019. Medzinárodné vyšetrovanie v tomto meste, ktoré cieľom bolo odhaliť pôvodný zdroj nákazy, sa začalo až v januári 2021. Tím WHO, ktorý viedol Peter Ben Embarek, strávil v januári a februári vo Wu-chane štyri týždne a navštívil tam miesta spájané s prvými prípadmi nákazy. Správu o výsledkoch vyšetrovania mal jeho tím predstaviť minulý týždeň, no zatiaľ sa tak nestalo. Podľa Embareka sa koronavírus SARS-CoV-2 preniesol na človeka z netopierov prostredníctvom iného zvieraťa, ktoré bolo medzihostiteľom.