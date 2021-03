KORONAZÁZRAK Ostrov slobody uprostred pandémie: Mesto našlo spôsob, ako sa dostať z lockdownu!

Zástancovia takéhoto postupu tvrdia, že tübingenský model je cesta, ako s vírusom do získania imunity žiť, kritikom sa ale nepáči voľnosť podmienená rozbormi a upozorňujú aj na to, že podľa epidemických štatistík sa aj Tübingen dostáva do problémov.

Lekárka Lisa Federleová takzvanú tübingenskú cestu boja s pandémiou presadzuje od samého začiatku, v čom ju starosta mesta Boris Palmer podporuje. Vďaka nízkym infekčným číslam síce pútal Tübingen pozornosť ostatných častí Nemecka po celú zimu, ale do centra diania sa dostal zhruba pred týždňom, kedy otvoril kultúrne inštitúcie, všetky obchody a vonkajšie záhradky reštaurácií. To bolo niečo, čo Nemci už niekoľko mesiacov nezažili. Podmienkou užiť si dúšok života, ktorý bol pred pandémiou normálom, je ale test. S jeho výsledkom, ktorý je možné získať v podobe digitálneho QR kódu a ktorý platí jeden deň, sa ľudia v obchodoch či reštauráciách preukazujú.

Mesto s kritikou nesúhlasí

Vládny sociálnodemokratický poslanec a epidemiológ Karl Lauterbach, ktorý je známym zástancom razantných opatrení, patrí k najhlasnejším kritikom. "Ani Tübingen to nezvláda," napísal tento týždeň na Twitteri a priložil epidemickú štatistiku. Podľa nej okres Tübingen ešte pred dvoma týždňami vykazoval za sedemdňové obdobie 28 nových prípadov infekcie na 100.000 obyvateľov a teraz je to už 70.

Palmer aj Federleová sa proti kritike ohradili. "Karl Lauterbach nepozná rozdiel medzi okresom Tübingen a univerzitným mestom Tübingen. Nech mu je ospravedlnením, že je z Porýnia, ale jeho téza vychádza zo zlých čísel. Rastúca miera infekcie v okrese Tübingen sa doteraz v meste Tübingen neprejavila," uviedla Federleová. Dodala, že počet nových prípadov za sedemdňové obdobie v prepočte na 100.000 obyvateľov sa v meste posledné dva týždne pohybuje v rozmedzí 20 až 30.

Zmena pravidiel pre cezpoľných

Palmer sa ale hrozby možného zhoršenia situácie očividne obáva, pretože zamýšľal cez veľkonočné sviatky skúšobnú prevádzku pozastaviť, aby sa mesto nestalo lákavým cieľom návštevníkov zo širokého okolia. Projekt nakoniec naďalej pobeží, ale od soboty sa zmenia pravidlá pre cezpoľných. Každý, kto v okrese nepracuje alebo v ňom nebýva, sa bude môcť od soboty v meste otestovať len na troch staniciach, ostatné miesta sú vyhradené pre miestnych. Počet denných kariet pre návštevníkov sa zároveň zníži na 3000.

"Cieľom modelového projektu je v prvom rade obyvateľom Tübingenu opäť umožniť normálny mestský život. Vysoký počet návštevníkov, ktorí prichádzajú aj z veľmi vzdialených regiónov, úspech projektu ohrozuje," vysvetľuje radnica, prečo od soboty podmienky sprísňuje.

Inšpirujú sa aj ďalšie nemecké mestá

Odradiť kritikou sa nenechávajú ani ďalšie mestá. Záujem stať sa vzorom má Ravensburg, ktorý už požiadal o súhlas spolkovú krajinu Bádensko-Württembersko. V Sasku sa na vzorové otvorenie pripravujú mestečká Oberwiesenthal a Augustusburg. Osud projektu tu síce ohrozovala vysoká miera infekcie, úrady ale nakoniec vydali súhlas s tým, že 1. apríla sa môže skúška začať. Záujem skúšobne otvoriť tu oznámilo vyše šesťdesiat podnikateľov.

V Berlíne sa už pred týždňom otvorili vybrané divadlá a koncertné siene, záujem o lístky podmienené testovaním bol enormný, vypredané bolo v priebehu minút. Berlínske divadlo Volksbühne, ktoré bolo jedným z účastníkov projektu, sa ale kvôli zhoršujúcej sa epidemickej situácii v metropole rozhodlo z projektu odstúpiť. "Volksbühne predlžuje výluku hrania najmenej do 27. apríla. Bohužiaľ musí byť zrušená aj premiéra predstavenia come as you are, ktorá bola chystaná na 1. apríla ako súčasť berlínskeho pilotného projektu," uviedlo divadlo.

Diváci na futbale po piatich mesiacoch

Ku kontrolovanému uvoľňovaniu pristúpil aj severonemecký Rostock, ktorý v sobotu ponúkne futbalovým fanúšikom možnosť sledovať treťoligový zápas klubov Hansa Rostock a Halle. Niečo také v Nemecku päť mesiacov nie je možné. Vstup na štadión sa otvorí pre 777 návštevníkov, z ktorých ale veľkú časť budú tvoriť zástupcovia sponzorov a držitelia permanentiek. Na tribúnach budú aj predstavitelia bundesligy, ktorí chcú zistiť, či je možné taký koncept preniesť aj do najvyššej nemeckej futbalovej súťaže.