Navaľnyj sa bojí o svoje zdravie: Zdravotné problémy vo väzení môžu byť potenciálne smrteľné

Navaľnyj na Instagrame konštatoval, že ho na túto skutočnosť upozornil bývalý ruský oligarcha Michail Chodorkovskij, ktorý v ruských väzniciach strávil desať rokov. "Najdôležitejšie je neochorieť tam. Liečiť ťa tam nikto nebude. Ak vážne ochorieš, zomrieš," tlmočil Navaľnyj slová Chodorkovského.

Navaľného právnici tento týždeň opakovane poukázali na zhoršený zdravotný stav svojho mandanta. Vyjadrili obavy o jeho život a zdravie a vyzvali väzenské orgány, aby dali súhlas na jeho prevoz na vyšetrenie z Pokrova do Moskvy.

Vo svojom príspevku Navaľnyj naznačil, že bolesti chrbta mal už začiatkom februára počas súdnych procesov. Vysvetlil, že aj preto počas pojednávaní, keď bol zavretý v presklenom priestore vyhradenom pre obvinených, radšej stál alebo chodil. Stav sa mu zhoršil zrejme v dôsledku prevozov vo väzenských dodávkach a spútania rúk, následkom čoho bol "všelijako skrútený".

Ďalej uviedol, že sa cítil zle, ale jeho žiadostiam o vyšetrenie alebo liek správa väznice nevyhovela. Až pred týždňom ho vyšetril väzenský lekár, ktorý mu naordinoval dve tabletky ibuprofenu denne. Svoju diagnózu Navaľnyj doteraz nepozná.Poznamenal, že jeho problémy s chrbticou sa zhoršili tak, ako sa to dalo očakávať - prešli do nohy, ktorej časti stratili citlivosť. "Keď sa opriem o pravú nohu, spadnem. Je to frustrujúce," napísal.

Súčasne zavtipkoval, že v duchu hesla "ak ti život dal citróny, sprav si limonádu" si vie predstaviť prechádzku po väzenskom dvore so štýlovou paličkou, ktorá sa prípadne "dá zmeniť na smrtiacu zbraň". Za ideálnu však Navaľnyj považuje drevenú nohu, aby bol ako pirát. Problém však je, že zatiaľ nevie, ako sa vo väzení dostať k papagájovi, ktorý by mu sedel na pleci.

Navaľnyj vo štvrtok podal dve formálne sťažnosti. V jednej z nich poukázal na to, že je vystavený aj spánkovej deprivácii, keďže ho, ako väzňa s údajnými sklonmi k úteku, každú hodinu v noci dozorcovia budia. Navaľnyj prirovnal túto situáciu k mučeniu.

Kremeľ, ktorý poprel účasť na pokuse o Navaľného otrávenie nervovoparalytickou látkou typu novičok, uviedol, že správy o jeho zdravotnom stave nesleduje. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom odporučil, aby všetky otázky týkajúce sa zdravia tohto opozičného politika adresovali vedeniu príslušnej väznice. Navaľného manželka Julija sa vo štvrtok obrátila priamo na ruského prezidenta Vladimira Putina a žiadala, aby sa zasadil o prepustenie jej manžela na slobodu, dodala agentúra AFP.