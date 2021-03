Povinné testy na KORONAVÍRUS pred letom do Nemecka začnú platiť až od utorka

Ilustračné foto

BERLÍN - Predloženie negatívneho výsledku testu na nový typ koronavírusu sa od ľudí, ktorí do Nemecka pricestujú leteckou dopravou, bude vyžadovať až od utorka. V piatok to oznámil nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn. Povinné testovanie pred príletom do Nemecka malo vstúpiť do platnosti už od polnoci zo soboty na nedeľu.