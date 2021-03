Českí lekári: Ivermektín nepoužívame, tento overený liek je na KORONAVÍRUS oveľa účinnejší!

Ilustračné foto

PRAHA - K zníženiu rizika závažného priebehu covid-19 by mohol prispieť aj acylpyrín, aspirín či anopyrín. Ukazujú to dáta o liečbe pacientov v Česku. Podľa tamojšieho lekára by ľudia mali siahnuť po overených liečivách, nie po neschválených prípravkoch. Liek na covid zatiaľ neexistuje. Niektorí ľudia sa dožadujú experimentálnych medikamentov bez schválenia liekovými agentúrami.