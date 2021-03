ŠIALENÉ! Ľudia zháňajú Ivermektín aj u veterinárov: Jedia pastu pre kone, pijú olej pre vtáky!

Dobrým príkladom je prípad, ktorý sa stal u našich susedov v Českej republike. Manželka pacienta, ktorý leží s ochorením Covid-19 vo Fakultnej nemocnici Motol, prišla za lekármi a žiadala ich, aby ho začali liečiť Ivermektínom. Akurát namiesto humánneho lieku, priniesla odčervovaciu pastu pre kone. Nemocnica to odmietla a vo vyjadrení uviedla, že "máme dostupné všetky humánné lieky, ktorými liečime pacientov. Žiadne donesené veterinárne lieky im nebudú podaváné".

Avšak nielen v Českej republike sú ľudia ochotní užívať veterinárne prípravky. Deje sa to aj na Slovensku. Aj napriek tomu, že stále nie je dostatočne preukázané, že Ivermektín skutočne pomáha, mnohí sú presvedčení, že ide o "zázračný liek". Preto sa ho snažia zohnať tak, ako sa dá. V našej krajine je síce dostupný humánny liek, avšak stále v malých množstvách a predáva sa viac-menej podpultovo.

Zrejme aj za týmto účelom vznikla na sociálnej sieti skupina, v ktorej si ľudia, väčšinou laická verejnosť, vymieňajú skúsenosti, rady a zháňajú tento liek. No najhoršie na tom je, že neváhajú siahnuť ani po liekoch, ktoré sú pre zvieratá.

Lieky pre zvieratá sú "nečisté"

Na sociálnej sieti je množstvo edukatívnych profilov, ktoré vysvetľujú, prečo neužívať veterinárne lieky. Medzi nimi je aj Očami farmácie. Ten spravil sériu vysvetľujúcich príbehov o tom, prečo je zlé, keď ľudia užívajú lieky určené primárne pre zvieratá.

"Rozdiel medzi humánnym a veterinárnym liekom je napríklad v koncentrácii a čistoste. V praxi to znamená to, že človek príjima v "konských dávkach" nečisté látky. Často to môžu byť zle spracované živočíšne bielkoviny, ktoré v ľudskom tele vyvolávajú nepriaznivú imunologickú reakciu," vysvetľuje Očami farmácie.

Čo je Ivermektín?

Ivermektín je širokospektrálne antiparazitikum, ktoré sa používa v humánnej aj veterinárnej medicíne proti parazitickým hlístovciam a niektorým ektoparazitom, ako sú vši, strečky a zákožky. Z chemického hľadiska patrí medzi makrocyklické laktóny. Ide o jedno z najpoužívanejších antiparazitík pre dobytok a ovce.

Ivermektín je aktuálne dostupný aj na Slovensku. Donedávna u nás bola povolená len jeho veterinárna forma. Lekári, ktorí ním chceli liečiť, si ho objednávali "načierno". Liečivo je už dostupné aj u nás, avšak len na predpis a nie je ho dostatok. Názory na to, či skutočne pomáha v boji s koronavírusom sa líšia. Niektorí sú presvedčení, že pomáha, avšak treba ho správne nasadiť aj užívať. Iní tvrdia, že nezaznamenali žiadne účinky.