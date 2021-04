Papierik do úst: Experimentálny liek môže zabrániť tomu najhoršiemu, čo spôsobuje KORONAVÍRUS!

LIBEREC - Nový experimentálny liek na covid-19 vyvinula farmaceutická spoločnosť Instar Technologies z Liberca. Ak úspešne prejde ďalším testovaním, mal by pomôcť zamedziť vážnym priebehom choroby. V blízkej budúcnosti by mal byť experimentálny liek nasadený v rámci klinického skúšania v USA. O povolenie žiada firma aj český Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

"Sme vo fáze, keď sa dokladá (pre SÚKL) dokumentácia na schválenie," uviedla Denisa Stránská z Instar Technologies. Liečivý prípravok je vo forme tenkého papierika, ktorý sa rozpustí v ústach. Liek by mal brániť vzniku takzvanej cytokinovej búrky, ktorá spôsobuje veľmi závažný priebeh ochorenia s poškodením radu životne dôležitých orgánov. "Tá látka v lieku funguje po injekčnom podaní so stopercentnou istotou. My používame inú formu podania, cez orálnu sliznicu. Podľa výsledkov výskumu sa domnievame, že bude fungovať veľmi dobre. Myslím, že sa bavíme o hornej polovici percent, určite sme nad 50 percentami, skôr vyššie," uviedla Stránská.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP Photo/Oded Balilty

Podľa Stránskej by liek mohol byť v budúcnosti účinný aj proti iným vírusovým infekciám, než je len nový typ koronavírusu. "Laicky povedané, väčšina patogénov prechádza do tela cez ústnu dutinu, tam sa nejako baktérie rozmnožujú a vírusy sa dostávajú ďalej. Takže našim cieľom je dostatočne ochrániť sliznicu ústnej dutiny, aby bola sebestačná v boji proti vírusom, nielen pred covidom. A ak by sa niečo dostalo ďalej, aby to zabránilo zlyhaniu dychovej funkcie," uviedla. Stránská dodala, že u covidových pacientov bude tento liek vhodný pre rizikové skupiny, čo sú obézni ľudia alebo chorí na cukrovku či s vysokým krvným tlakom. Užívať by ho mali začať už vo chvíli, kedy im chorobu potvrdí PCR test.

Na trhu možno už budúci rok

Stránská predpokladá, že by klinické hodnotenie v USA mohlo byť relatívne rýchle. "Ide o inú formu liečiva, ktoré je už na trhu, ale podáva sa inou cestou, takže neočakávame, že by to malo trvať niekoľko rokov. Odhadoval by som, že možno niekedy v priebehu budúceho roka by sa to mohlo dostať reálne na trh," uviedla.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP Photo/Manu Fernandez

V USA o registráciu lieku liberecká firma usiluje preto, že bola so žiadosťou o vývoj liečiva a jeho následnou výrobou oslovená jednou z tamojších farmaceutických spoločností. "My sme pôvodne nezamýšľali podnikať kroky na českom trhu. Avšak, keď sa situácia (koronavirusovej pandémie) na jeseň minulého roka začala rapídne zhoršovať, tak sme si povedali, prečo nepomôcť aj Českej republike. Preto sme požiadali aj o konanie u Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv," dodala Stránská.