Juh Izraela zasiahla raketa z Gazy: Oblasť predtým navštívil Netanjahu

Hovorkyňa izraelskej armády potvrdila, že z pásma Gazy bol na izraelské územie vystrelený projektil, ktorý dopadol do neobývanej oblasti. Podľa spravodajského portálu The Times of Israel hovorkyňa spresnila, že sirény signalizujúce poplach boli aktivované iba na otvorených priestranstvách, nie v obývaných zónach. Netanjahu zavítal do oblasti Negevskej púšte v rámci obhliadky volebných miestností, keďže v Izraeli sa v utorok konajú predčasné voľby - už štvrté v poradí za posledné dva roky.

Politickí oponenti využili raketový útok na kritiku Netanjahua

Izraelský minister obrany Benny Ganc zvolal v utorok večer bezpečnostné konzultácie. Stalo sa tak v reakcii na raketový útok z pásma Gazy smerom na juh Izraela, kde sa v tom čase zdržiaval premiér Benjamin Netanjahu.

Útok sa odohral v deň, keď sa v Izraeli konajú predčasné parlamentné voľby. Politickí oponenti využili raketový útok na kritiku Netanjahua. Informoval o tom spravodajský portál The Times of Israel, podľa ktorého stále panujú nejasnosti, či Netanjahu skutočne bol v čase útoku v neďalekom meste Beerševa. Portál však dodal, že existuje videozáznam, ktorý zachytáva, ako Netanjahua rýchlo vyviedli z reštaurácie v meste. Nie je však jasné, či išlo o reakciu na najnovší raketový útok z palestínskeho pásma Gazy.

Spravodajský portál súčasne informoval, že Netanjahuovi politickí súperi v dnešných voľbách využili raketový útok pripisovaný palestínskym radikálom, aby kritizovali úradujúceho premiéra.

Líder strany Nová nádej (Tikva Hadaša) Gideon Sa'ar vo svojom tvíte pripomenul, že Netanjahu počas kampane pred voľbami v roku 2009 "sľúbil, že zlikviduje vládu Hamasu (palestínskeho militantného hnutia) v Gaze. A teraz im dáva vakcíny ... nečudo, že si myslia, že sa nám môžu smiať".

"Bibi (Benjamin Netanjahu) je proti Hamasu slabý," napísal vo svojom tvíte Naftali Benet, líder pravicovej národno-náboženskej strany Židovský domov (ha-Bajit ha-jehudi). "Prial by som si, aby Netanjahu bojoval s Hamasom tak, ako to bojuje so mnou. Hamas sa vysmieva Netanjahuovej slabosti," uviedol Benet.