Ťažká rana pre Donalda Trumpa: Počas funkcie prezidenta USA prišiel o obrovský majetok

NEW YORK - Majetok amerického podnikateľa Donalda Trumpa sa počas jeho pôsobenia v úrade prezidenta znížil o 700 miliónov na 2,3 miliardy dolárov (cca 1,9 miliardy eur). S odkazom na svoj rebríček miliardárov o tom informovala agentúra Bloomberg. Znamená to, že Trump je chudobnejší ako predseda českej vlády Andrej Babiš, ktorého majetok časopis Forbes vlani na jeseň vyčíslil na 74 miliárd českých korún (približne 2,8 miliardy eur).

Na vývoj Trumpovho majetku vlani doľahla pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia. Trump sa totiž výrazne angažuje v realitnom sektore, ktorého sa lockdowny zavedené v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu týkali najviac.

Trumpove firmy vlastnia napríklad kancelárie, hotely aj prázdninové rezorty, ktoré však vlani museli zostať časť roka zatvorené. Výpadok príjmov tak ovplyvnil aj ich hodnotu. Popri tom klesla takisto hodnota Trumpovej flotily lietadiel a golfových centier.

Úrady v Spojených štátoch teraz Trumpa vyšetrujú kvôli finančným záležitostiam a kvôli väzbám v jeho rodinných podnikoch, pripomína server BBC.

Agentúra Bloomberg analyzovala finančné záznamy a ďalšie dokumenty s dátumom od mája 2016 do januára 2021, aby mala predstavu o tom, ako si Trump viedol finančne pred nástupom do úradu a po odchode z funkcie. Trump bol zvolený za prezidenta Spojených štátov v novembri 2016, v úrade bol od januára 2017 do januára 2021.