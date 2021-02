Britka (†62) sa presťahovala do Bulharska: Krutý koniec! Rýľom ju mal ubiť na smrť jej milenec (26)

Dôchodkyňu pôvodom z Gloucesteru nevideli jej susedia niekoľko dní a nereagovala ani na telefonáty miestnej poštárky. Tá zalarmovala starostu, ktorý následne požiadal ďalších dvoch Britov, ktorí bývali neďaleko, aby Tinu Eyreovú skontrolovali.

Podľa portálu dailymail.co.uk po príchode na farmu, našli 26-ročného bulharského Róma, ako vykopáva jamu na záhrade. Na otázku, čo tam robí, odpovedal, že ho majiteľka požiadala, aby sa postaral o jej tri psy. Keď však boli Briti podozrievaví, utiekol cez susedné pozemky.

Eyreovej telo sa našlo pri následnej domovej prehliadke. Polícia predpokladá, že bola zabitá rovnakým rýľom, akým jej mladík pravdepodobne kopal hrob. Jednému z Britov, ktorý prišiel na farmu, sa podarilo muža predtým, ako ušiel, vyfotografovať a snímku poskytol polícii.

Starosta Hristo Hristov novinárom opísal, ako sa podieľal na zatknutí podozrivého s miestnym šéfom polície Petarom Petrom. Podľa neho bolo jasné, že mladík sa stále nachádza v dedine a určite nešiel po hlavnej ceste, kde desiatky robotníkov vykonávali údržbu a mohli by ho zbadať. Zašli radšej za mužom prezývaným dedko Georgi, o ktorom sa domnievali, že by mohol mladíka poznať. Po príchode okamžite vedeli, že dedko má návštevu. Šéf polície mladíka spacifikoval.

Podľa informácií miestnych médií sa k vražde priznal a uviedol, že konal zo „žiarlivosti“. Mladíka z neďalekého mesta Gorna Oryahovitsa videli niekoľkokrát v minulosti na návšteve u Tiny.

Tina po presťahovaní z Veľkej Británie žila na svojej farme, kde sa starala o psy a prasatá, sama. Učila aj maľovať miestnych obyvateľov. Podľa jej profilu na LinkedIn strávila 17 rokov v advokátskej kancelárii Clifford Chance. Naposledy tam napísala: „Užívam si život - jednoducho robím to, čo chcem, keď to chcem robiť... alebo nerobím vôbec nič, ak sa tak cítim... a je to super pocit!"