Navaľnyj to za mrežami nemá ľahké: Označili ho za väzňa s rizikom úteku

Štatút väzňa náchylného k úteku okrem iného zvyšuje riziko odmietnutia žiadosti na podmienečné prepustenie, ak by odvolací súd v prípade Navaľného potvrdil nepodmienečný trest, ktorý nad ním 2. februára vyniesol súd v kauze Yves Rocher. Pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy to uviedla Jeva Merkačovová, ktorá sa v rámci siete občianskych komisií (ONK) venuje monitorovaniu dodržiavania ľudských práv v miestach núteného zadržiavania ľudí: vo väzniciach, polepšovniach či záchytných táboroch pre ilegálnych migrantov.

Samotný Navaľnyj sa k tejto novej situácii vyjadril na sociálnej sieti Instagram. Vo svojom príspevku sa opäť vysmial ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorému sa vraj prisnilo, že Navaľnyj ušiel z väzenia a vlámal sa do luxusnej rezidencie v čiernomorskom letovisku Gelendžik.

"Ded z bunkra" - ako Navaľnyj prezýva Putina - "sa zobudil zdesený, zdvihol telefón a požadoval prijatie preventívnych opatrení, aby sa zabránilo zneužívaniu jeho svätýň", napísal väznený politik. Investigatívny tím Navaľného nadácie FBK v nedávnom dokumentárnom filme deklaroval, že táto nehnuteľnosť s rozsiahlym pozemkom sa stavia a zariaďuje z prostriedkov štátnych firiem pre ruského prezidenta. Kremeľ to rozhodne poprel.

Navaľnyj vo svojom príspevku poznamenal, že kým spočiatku ho na výsluchy a súdy prevážali "nie s obyčajným policajným konvojom, ale za asistencie jednotiek osobitného určenia v prilbách, nepriestrelných vestách a s guľometmi, po novom to bude už aj s reťazami na nohách". Súd v Moskve svojím verdiktom z 2. februára zmenil Navaľného podmienečný trest v prípade Yves Rocher na nepodmienečný v trvaní 3,5 roka. S prihliadnutím na čas strávený v domácom väzení by politik mal ísť do väzenia na dva roky a osem mesiacov. V sobotu 20. februára sa v tejto veci pred súdom v Moskve uskutoční odvolacie konanie.

V súvislosti s týmto verdiktom Európsky súd pre ľudské práva vydal stanovisko, v ktorom požadoval, aby ruské orgány Navaľného oslobodili. Ruské ministerstvo spravodlivosti označilo túto výzvu za neprimeranú, nezákonnú a nevykonateľnú. V sobotu bude pred iným súdom v ruskej metropole pokračovať aj druhý súdny proces, v ktorom je Navaľnyj obžalovaný z ohovárania veterána druhej svetovej vojny.